Dari Perampasan Rumah hingga Pencurian Emas; Inikah yang Dilakukan Taliban terhadap Permukiman Syiah Omid Sabz?

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Berdasarkan pemberitaan media-media yang berkaitan dengan Afghanistan, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 23 Mehr (15 Oktober 2026), di fase ketiga kawasan permukiman Omid Sabz.

Sumber-sumber lokal mengatakan bahwa sejumlah anggota Taliban bersenjata memperkenalkan diri sebagai anggota tim pemeriksa Kementerian Kehakiman, kemudian memasuki sebuah rumah. Setelah menggeledah rumah tersebut, mereka membawa pergi uang tunai dan emas.

Tuduhan ini hingga kini belum dikonfirmasi secara independen. Para pejabat Taliban juga belum memberikan tanggapan terbuka yang jelas mengenai tuduhan pencurian tersebut.

Rumah Kedua dalam Beberapa Hari; Tekanan terhadap Kawasan Permukiman Syiah

Menurut sumber-sumber tersebut, hanya dua hari sebelumnya, sebuah rumah di fase keempat Omid Sabz juga menjadi sasaran peristiwa serupa.

Pentingnya laporan-laporan ini bukan hanya terletak pada berulangnya dua tuduhan pencurian.

Omid Sabz merupakan salah satu kawasan permukiman terkenal di Kabul barat, yang sebagian besar penduduknya terdiri atas keluarga-keluarga Hazara dan Syiah. Laporan-laporan independen juga menggambarkan kawasan ini sebagai wilayah yang “sebagian besar dihuni masyarakat Hazara” dan “mayoritas penduduknya Syiah”.

Karena itu, apa yang saat ini terjadi di Omid Sabz bukan sekadar perselisihan kepemilikan tanah biasa bagi masyarakat Syiah Afghanistan. Persoalan ini berkaitan dengan keamanan rumah, kepemilikan pribadi, serta cara struktur pemerintahan Taliban memperlakukan salah satu komunitas Syiah terbesar di ibu kota.

Dari Penetapan Tanah sebagai Milik “Pemerintahan Emirat” hingga Masuknya Orang-Orang Bersenjata ke Rumah Warga

Kementerian Kehakiman Taliban sebelumnya telah menyatakan bahwa lebih dari 1.507 jerib tanah di kawasan permukiman Omid Sabz merupakan tanah negara dan telah memulai proses pemeriksaan, penyegelan, serta pengosongan rumah-rumah.

Sebaliknya, ribuan keluarga yang telah tinggal selama bertahun-tahun di kawasan tersebut mengatakan bahwa mereka membeli tanah atau rumah mereka dan memiliki dokumen yang membuktikan kepemilikannya.

Laporan-laporan terbaru menunjukkan bahwa banyak keluarga tersebut merupakan warga Hazara dan Syiah. Kini mereka menghadapi ancaman kehilangan rumah yang untuk membeli atau membangunnya, sebagian bahkan telah menghabiskan seluruh tabungan dan harta yang mereka kumpulkan sepanjang hidup.

Harus Membayar Sewa untuk Rumah Sendiri; Kini Muncul Pula Tuduhan Pengambilan Uang dan Emas

Sebelumnya, warga Omid Sabz juga mengatakan bahwa Taliban telah menetapkan biaya sewa bulanan sebesar 4.000 afghani untuk setiap kamar agar mereka dapat terus tinggal di rumah masing-masing.

Berdasarkan laporan-laporan tersebut, seseorang yang memiliki rumah dengan empat kamar harus membayar 16.000 afghani setiap bulan kepada pemerintahan Taliban. Jika tidak, ia menghadapi ancaman pengosongan rumah.

Kini, selain tekanan keuangan tersebut, muncul pula tuduhan mengenai masuknya orang-orang bersenjata ke rumah warga dan pengambilan uang serta emas milik mereka.

Di sinilah persoalannya melampaui sekadar perselisihan kepemilikan tanah.

Jika menurut Taliban tanah tersebut merupakan milik “Pemerintahan Emirat”, apakah uang tunai dan emas yang berada di dalam rumah warga juga telah menjadi milik “Pemerintahan Emirat”?

Bahkan jika klaim pemerintah mengenai kepemilikan tanah diterima, perselisihan apa pun mengenai tanah tidak dengan sendirinya dapat dijadikan dasar untuk mengambil alih harta pribadi para penghuninya.

Omid Sabz merupakan salah satu kawasan di Kabul yang sebagian besar dihuni masyarakat Hazara dan Syiah. Sebelumnya, warga dan para aktivis juga telah menyampaikan kekhawatiran mengenai cara penanganan kasus pertanahan di kawasan tersebut, kemungkinan adanya perlakuan diskriminatif, serta tekanan yang tidak proporsional terhadap keluarga-keluarga Hazara dan Syiah.

Mengadukan Aparat Pemerintah kepada Pemerintah Itu Sendiri?

Sumber-sumber lokal mengatakan bahwa warga telah berulang kali mengajukan keluhan mengenai perlakuan anggota Taliban. Namun, menurut mereka, tidak terdapat lembaga independen yang dapat menangani pengaduan tersebut secara efektif.

Persoalan ini menimbulkan kepekaan yang lebih besar karena terjadi di sebuah kawasan permukiman Syiah.

Jika seseorang yang tidak dikenal mencuri dari sebuah rumah, korban dapat melapor kepada polisi.

Namun, jika seseorang datang dengan membawa senjata dan mengatasnamakan “Tim Pemeriksa Kementerian Kehakiman”, memasuki rumah, lalu dituduh membawa pergi uang dan emas, kepada siapa korban harus mengadukan orang tersebut?

Persoalan inilah yang dapat semakin memperdalam perasaan tidak memiliki perlindungan di kalangan warga Syiah Omid Sabz.

Kawasan Permukiman Syiah yang Menghadapi Tekanan dari Berbagai Arah

Selama beberapa bulan terakhir, Omid Sabz menghadapi berbagai tekanan secara bersamaan: penetapan tanah sebagai milik negara, ancaman pengosongan rumah, penarikan biaya sewa atas rumah-rumah yang oleh penghuninya dianggap sebagai milik mereka sendiri, penangkapan perwakilan warga yang melakukan protes, dan kini tuduhan mengenai masuknya orang-orang bersenjata serta pengambilan harta pribadi.

Laporan-laporan independen menyebutkan bahwa bagi banyak warga Hazara dan Syiah di Kabul, kawasan permukiman ini bukan sekadar proyek perumahan, melainkan tempat tinggal ribuan keluarga yang telah menginvestasikan harta mereka di sana selama bertahun-tahun.

Taliban dapat membantah tuduhan terbaru tersebut. Namun, jika demikian, mereka harus menjelaskan siapa orang-orang yang memasuki rumah itu dengan mengatasnamakan tim pemeriksa, apakah mereka memiliki izin untuk masuk, apakah ada barang yang dibawa keluar dari rumah, dan apabila terjadi pelanggaran, tindakan apa yang akan diambil terhadap para pelakunya.

Selama jawaban semacam itu belum diberikan, pertanyaan berikut akan terus membayangi keluarga-keluarga Syiah di Omid Sabz:

Rumah-rumah mereka telah dinyatakan sebagai milik “Pemerintahan Emirat”. Sekarang, siapa yang menjamin keamanan harta benda yang berada di dalam rumah-rumah tersebut?