Pezeshkian: Mereka mengira bisa membuat kita menyerah, tetapi kita tidak akan tunduk pada kekuatan

Menurut laporan kantor berita Abna, Massoud Pezeshkian hari ini tengah hari Jumat, 24 Mehr, di sela-sela KTT kepala negara dan pemerintahan konferensi ketujuh belas para pihak Konvensi Keanekaragaman Hayati, dalam pertemuan dengan Bapak Irakli Kobakhidze, Perdana Menteri Georgia, dengan menyebutkan peningkatan hubungan ekonomi, budaya, dan pariwisata antara Iran dan Georgia, mengatakan: „Kita harus memperluas hubungan kita secara praktis; untuk itu kita perlu menyusun rencana operasional dengan jadwal yang jelas.“

Presiden, dengan menyebutkan sanksi-sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap negara kita, mengatakan: „Sanksi-sanksi ini berada di luar kerangka kemanusiaan, dan serangan mereka dalam beberapa bulan terakhir tidak dapat dibenarkan dan tidak manusiawi.“

Pezeshkian, dengan menyebutkan posisi jelas pemimpin syahid revolusi mengenai pembuatan senjata nuklir, menegaskan: „Iran tidak mencari senjata nuklir, dan kami menganggap propaganda destruktif terhadap negara kita sebagai kebohongan.“

Presiden menekankan: „Kita selalu siap untuk berdialog; mereka mengira bisa membuat kita menyerah, tetapi kita tidak akan tunduk pada kekuatan.“

Irakli Kobakhidze, Perdana Menteri Georgia, juga dengan menekankan posisi jelas negaranya terhadap negara-negara tetangga, mengatakan: „Posisi kami terhadap negara-negara tetangga transparan, dan kami menolak segala intervensi asing dalam urusan negara-negara.“

Perdana Menteri Georgia, dengan menyebutkan kesamaan budaya dan geografis antara kedua negara, menegaskan: „Prinsip kami adalah persahabatan dan kerja sama antara kedua negara, dan kami berharap dapat mencapai pandangan yang sama di bidang ekonomi dan pariwisata melalui kerja sama menteri luar negeri dan lembaga diplomatik kedua pihak.“