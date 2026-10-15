Angkatan Bersenjata Yaman Serang Pusat Operasi Militer Arab Saudi di Aden

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Angkatan Bersenjata Yaman dilaporkan melancarkan serangan terhadap pusat operasi para perwira militer Arab Saudi yang berada di Istana Al-Ma'ashiq, Kota Aden, Yaman.

Serangan tersebut juga menyasar gudang-gudang persenjataan milik pasukan Saudi dan disebut kembali memberikan pukulan terhadap kekuatan militer Arab Saudi yang ditempatkan di kota tersebut.Angkatan Bersenjata Yaman menargetkan markas operasi para perwira Arab Saudi di kompleks Istana Al-Ma'ashiq, Aden, serta fasilitas penyimpanan senjata mereka.

Serangan tersebut dilaporkan sebagai pukulan baru terhadap konsentrasi pasukan militer Arab Saudi di wilayah Aden.