Penarikan Pasukan Hashd al-Shaabi dari Jurf al-Nasr Akan Menyebabkan Kembalinya Terorisme / Peringatan Ancaman terhadap Makam-Makam Suci di Karbala

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Muhammad al-Hasnawi, anggota Parlemen Irak dari Gerakan Huquq, menyatakan bahwa upaya sejumlah pihak untuk menarik pasukan Hashd al-Shaabi dari wilayah Jurf al-Nasr di Provinsi Babil memiliki berbagai alasan yang jelas dan sudah diketahui semua pihak.

Ia menambahkan bahwa wilayah geografis Jurf al-Nasr harus dipertahankan karena wilayah tersebut terhubung dengan jalur-jalur dan jalan yang menuju makam-makam suci di Provinsi Karbala.

Anggota Parlemen Irak tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang mengaku memiliki keberanian harus datang ke Jurf al-Nasr untuk menjaga keamanan Karbala yang suci serta wilayah-wilayah lain yang terhubung dengan Jurf al-Nasr.

Al-Hasnawi menjelaskan bahwa kehadiran pasukan Perlawanan Islam dan Hashd al-Shaabi di wilayah tersebut telah tercatat dalam sejarah.

Mereka telah menunjukkan keberanian dan kepahlawanan dengan mengorbankan para syahid dan menumpahkan begitu banyak darah agar terorisme tidak dapat menyusup dan melintasi wilayah tersebut.

Ia menegaskan bahwa melintasi wilayah ini berarti mencapai Karbala yang suci.