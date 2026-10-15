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Utusan Putin: kontrak bahan bakar diesel dengan Amerika Serikat akan ditandatangani dalam beberapa hari mendatang

15 Oktober 2026 - 10:23
Kode berita: 1878384
Source: ABNA
Utusan Putin: kontrak bahan bakar diesel dengan Amerika Serikat akan ditandatangani dalam beberapa hari mendatang

Perwakilan khusus presiden Rusia untuk urusan kerja sama investasi dan ekonomi dengan negara-negara asing mengumumkan: kontrak bahan bakar diesel pertama dengan Amerika Serikat akan ditandatangani dalam beberapa hari mendatang.

Menurut laporan kantor berita ABNA dari RIA Novosti, «Kirill Dmitriev» perwakilan khusus presiden Rusia untuk urusan kerja sama investasi dan ekonomi dengan negara-negara asing dan kepala Dana Investasi Langsung Rusia dalam pidatonya melaporkan tentang penandatanganan kontrak bahan bakar diesel dengan Amerika Serikat dalam beberapa hari mendatang.

Perwakilan khusus presiden Rusia untuk urusan kerja sama investasi dan ekonomi dengan negara-negara asing dalam hal ini melanjutkan: ia mengharapkan kontrak pertama yang berkaitan dengan bahan bakar diesel dengan Amerika Serikat ditandatangani dalam beberapa hari mendatang.

Kepala Dana Investasi Langsung Rusia dalam kelanjutannya menambahkan: kami secara aktif berkomunikasi dengan pihak Amerika dan urusan berjalan dengan kecepatan tinggi.

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