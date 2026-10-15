Menurut laporan kantor berita ABNA dari RIA Novosti, «Kirill Dmitriev» perwakilan khusus presiden Rusia untuk urusan kerja sama investasi dan ekonomi dengan negara-negara asing dan kepala Dana Investasi Langsung Rusia dalam pidatonya melaporkan tentang penandatanganan kontrak bahan bakar diesel dengan Amerika Serikat dalam beberapa hari mendatang.

Perwakilan khusus presiden Rusia untuk urusan kerja sama investasi dan ekonomi dengan negara-negara asing dalam hal ini melanjutkan: ia mengharapkan kontrak pertama yang berkaitan dengan bahan bakar diesel dengan Amerika Serikat ditandatangani dalam beberapa hari mendatang.

Kepala Dana Investasi Langsung Rusia dalam kelanjutannya menambahkan: kami secara aktif berkomunikasi dengan pihak Amerika dan urusan berjalan dengan kecepatan tinggi.