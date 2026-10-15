Kelanjutan ilusi berulang Trump tentang Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA dari saluran Al-Jazeera, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, yang berbicara pada rapat umum kampanye di negara bagian Arizona, untuk menarik perhatian hadirin mengulangi kata-kata usang dan membosankannya dan untuk memberi semangat kepada rakyat negaranya menyatakan: Iran tidak lagi memiliki angkatan darat dan angkatan laut, dan semua kekuatannya telah dihancurkan.

Trump untuk menghindari pukulannya ke meja perundingan dan tuntutan berlebihan, mengulangi kata-katanya dan menyatakan: «Kami tidak tahu sekarang dengan siapa [di Iran] kami berhadapan.»

Ia juga dalam pernyataan rendah menyatakan: para pemimpin Iran telah terbunuh dan tidak lagi jelas siapa pihak yang bernegosiasi.

Presiden Amerika Serikat untuk kesekian kalinya selama bulan-bulan ini menyatakan: sekarang tidak ada yang ingin menjadi presiden Iran.

Trump tanpa menyebut pernyataan pejabat Iran tentang sifat damai program nuklir Iran, menyatakan perlunya mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir dan menyatakan bahwa harus ada tindakan untuk menjamin Teheran tidak mendapatkan senjata semacam itu.

Untuk melegitimasi serangan terhadap Iran, ia menyatakan: sebelum serangan Amerika terhadap posisi Iran, negara ini hanya dua minggu dari mendapatkan senjata nuklir.

Presiden Amerika Serikat tentang Selat Hormuz juga menyatakan bahwa Amerika Serikat telah mengambil kendali penuh atas jalur air ini dan sekarang mengekspor lebih banyak minyak daripada sebelumnya.

Trump untuk menghindari kebijakan salahnya yang biayanya ditanggung oleh rakyat negaranya untuk bahan bakar, menyatakan: harga bensin akan turun begitu perang dengan Iran berakhir dan bahkan akan mencapai tingkat yang lebih rendah daripada sebelum dimulainya operasi militer.

Di bagian lain klaimnya ia mempromosikan dirinya sendiri dan sambil mengkritik presiden-presiden sebelumnya Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka seharusnya lebih awal menempatkan langkah-langkah yang sekarang ia lakukan terhadap Iran dalam agenda, tetapi masih menunggu.

Presiden Amerika Serikat juga untuk membenarkan kebijakan ekonominya yang gagal terhadap Iran yang menyebabkan krisis bahan bakar di negaranya, menyatakan: biaya yang ditanggung rakyat Amerika dalam hal ini sangat kecil dan ia berharap harga energi naik jauh lebih banyak dari ini.

Trump di bagian lain pernyataannya, dengan marah atas tidak berpartisipasinya NATO dalam perang melawan Iran, pada saat yang sama menyatakan bahwa Washington tidak membutuhkan bantuan pihak mana pun untuk menghadapi Iran.

Ia juga menggambarkan pemilihan tengah periode Amerika Serikat sebagai sangat penting dan mengatakan: pemilihan ini mungkin pemilihan terpenting yang pernah kita lihat.