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Amerika Serikat berupaya mengurangi sanksi terhadap kapal tanker yang mengangkut minyak Iran dan Rusia

15 Oktober 2026 - 10:22
Kode berita: 1878381
Source: ABNA
Amerika Serikat berupaya mengurangi sanksi terhadap kapal tanker yang mengangkut minyak Iran dan Rusia

Sebuah media Barat mengungkapkan bahwa Amerika Serikat berupaya mengurangi sanksi terhadap «armada bayangan» beberapa negara termasuk Iran.

Menurut laporan kantor berita ABNA dari saluran Al-Mayadeen, Reuters mengumumkan bahwa Amerika Serikat sedang meninjau kemungkinan mengurangi sanksi terhadap kapal-kapal yang disebut «armada bayangan» yang memindahkan minyak Rusia, Iran, dan Venezuela.

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