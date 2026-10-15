Menurut laporan kantor berita ABNA dari saluran Al-Mayadeen, Reuters mengumumkan bahwa Amerika Serikat sedang meninjau kemungkinan mengurangi sanksi terhadap kapal-kapal yang disebut «armada bayangan» yang memindahkan minyak Rusia, Iran, dan Venezuela.
Amerika Serikat berupaya mengurangi sanksi terhadap kapal tanker yang mengangkut minyak Iran dan Rusia
15 Oktober 2026 - 10:22
Kode berita: 1878381
Source: ABNA
Sebuah media Barat mengungkapkan bahwa Amerika Serikat berupaya mengurangi sanksi terhadap «armada bayangan» beberapa negara termasuk Iran.
Komentar Anda