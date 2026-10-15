Menurut laporan kantor berita ABNA dari kantor berita Xinhua, Kuba mengutuk Amerika Serikat karena menerapkan tekanan pada negara-negara untuk menentang resolusi tentang pencabutan sanksi perdagangan terhadap Havana yang akan diadakan pemungutan suara pada akhir Oktober di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Bruno Rodríguez, Menteri Luar Negeri Kuba dalam pesan di jaringan sosial «X» menulis bahwa Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat «khawatir dan cemas terhadap kekalahan lain di Perserikatan Bangsa-Bangsa» dan sedang «menerapkan tekanan dan pemerasan terhadap kepala negara dan pemerintahan berbagai negara» untuk memaksa mereka mengubah suara mereka.

Rodríguez menambahkan: ia dengan kebohongan berulangnya dan tindakan barunya, berusaha menutupi hukuman kolektif yang telah ia bebankan kepada rakyat Kuba.

Menurut Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Rubio pada hari Selasa melakukan pembicaraan telepon dengan Nayib Bukele, Presiden El Salvador, dan memintanya, dalam kerangka «memajukan prioritas bersama di Perserikatan Bangsa-Bangsa», untuk bergabung dengan Amerika Serikat dan mitra-mitra yang sejalan dengannya.