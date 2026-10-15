Menurut laporan kantor berita ABNA, Bloomberg dalam sebuah laporan menulis: para pemimpin negara-negara Eropa berusaha membebaskan diri dari ketergantungan pada gas Rusia, tetapi sekarang mereka menghadapi kenyataan bahwa upaya-upaya ini hanya meningkatkan ketergantungan mereka pada Washington.

Bloomberg dalam laporan ini menambahkan bahwa meskipun dalam tahun-tahun terakhir para pemimpin negara-negara Eropa sering berbicara tentang keinginan dan upaya untuk otonomi dan kemerdekaan strategis «benua hijau», Eropa selama dekade terakhir di sektor-sektor seperti pertahanan, teknologi, dan energi, hanya menjadi lebih bergantung pada Amerika Serikat.