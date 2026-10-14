Kim Jong Un: Perang Rusia Melawan Ukraina Adalah Perang Suci

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kim Jong Un menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh dan tidak berubah kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

Berdasarkan pemberitaan media pemerintah Korea Utara, pernyataan tersebut disampaikan Kim dalam surat ucapan selamat ulang tahun kepada Putin. Melalui surat itu, ia juga berjanji akan terus memperkuat hubungan antara Korea Utara dan Rusia.

Kim mengungkapkan kegembiraannya karena memiliki hubungan persahabatan yang baik dengan Putin. Ia juga menyatakan keinginannya untuk membuka babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara.

“Saya kembali menegaskan dukungan saya yang tidak tergoyahkan kepada Anda dan Federasi Rusia,” tulis Kim dalam surat tersebut.

Kemitraan Strategis Rusia dan Korea Utara Semakin Erat

Kantor Berita AFP (Agence France-Presse) dalam laporannya mengenai surat Kim Jong Un menyebutkan bahwa pesan tersebut menunjukkan semakin eratnya kemitraan strategis antara Rusia dan Korea Utara.

Hubungan kedua negara mengalami perkembangan yang signifikan sejak Rusia melancarkan invasi militer skala penuh ke Ukraina pada 2022.

Dalam suratnya kepada Putin, Kim Jong Un menyatakan keyakinannya bahwa apa yang ia sebut sebagai “perang suci dan adil rakyat Rusia” di Ukraina pada akhirnya akan mencapai kemenangan.

Kim juga menegaskan bahwa penguatan kemitraan strategis antara Rusia dan Korea Utara merupakan kebijakan tetap pemerintahannya yang tidak dapat diganggu gugat.

Menurutnya, hubungan erat kedua negara akan terus dipertahankan dan diperkuat sebagai bagian dari arah kebijakan luar negeri Korea Utara.