Lebanon Tegaskan Akan Terus Berjuang Membebaskan Seluruh Wilayahnya dari Pendudukan

Kantor Berita internasional Ahlulbait -ABNA- Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, menyampaikan pernyataan tersebut saat bertemu dengan Jean-Pierre Lacroix, Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Operasi Pemeliharaan Perdamaian.

Dalam pertemuan tersebut, Berri menyampaikan penghargaan atas berbagai upaya dan pengorbanan pasukan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) selama hampir setengah abad menjalankan tugas di Lebanon selatan.

Ia menjelaskan bahwa misi UNIFIL tidak hanya terbatas pada tugas-tugas keamanan dan militer, tetapi juga mencakup berbagai bidang kemanusiaan, sosial, budaya, dan ekonomi.

Berri turut menyoroti peran UNIFIL dalam memperkuat hubungan dan kehidupan bersama dengan masyarakat setempat di wilayah-wilayah tempat pasukan tersebut menjalankan tugas.

Lebanon Dukung Kelanjutan Misi UNIFIL

Ketua Parlemen Lebanon menegaskan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga resmi negaranya memiliki sikap yang sama dalam mendukung kelanjutan kehadiran UNIFIL.

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan misi pasukan penjaga perdamaian tersebut dalam kerangka Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701.

Menurut Berri, terdapat kesepakatan di dalam negeri Lebanon mengenai pentingnya mempertahankan kehadiran UNIFIL.

Selain itu, parlemen Lebanon juga terus melakukan berbagai langkah dan komunikasi dengan masyarakat internasional serta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahas persoalan tersebut.

Berkomitmen Mempertahankan Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah

Dalam kesempatan yang sama, Berri kembali menegaskan komitmen Lebanon untuk mempertahankan hak-hak kedaulatan dan menjaga keamanan perbatasannya.

Ia menyatakan bahwa Lebanon akan terus menempuh berbagai upaya pada beragam tingkatan untuk memastikan seluruh wilayah negaranya terbebas dari pendudukan.

“Lebanon akan melanjutkan upayanya di berbagai tingkatan untuk mempertahankan hak-hak kedaulatannya, melindungi perbatasannya, dan membebaskan hingga jengkal terakhir wilayahnya dari pendudukan,” tegas Berri.