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Presiden Israel Isaac Herzog Tiba di Azerbaijan di Tengah Kontroversi Larangan Hijab

14 Oktober 2026 - 18:57
Kode berita: 1878176
Presiden Israel Isaac Herzog Tiba di Azerbaijan di Tengah Kontroversi Larangan Hijab

Presiden Israel Isaac Herzog tiba di Baku, ibu kota Republik Azerbaijan, di tengah perkembangan situasi kawasan serta gelombang protes masyarakat terkait persoalan hijab dan kebijakan pemerintahan Presiden Ilham Aliyev yang dinilai anti-Islam.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Presiden Israel Isaac Herzog melakukan kunjungan ke Republik Azerbaijan untuk menghadiri sebuah pertemuan internasional serta mengadakan pembicaraan dengan sejumlah pejabat tinggi negara tersebut.

Dalam rangkaian kunjungannya, Herzog dijadwalkan mengadakan pertemuan resmi dengan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev.

Pertemuan kedua pemimpin itu juga akan mencakup pembicaraan bilateral antara Israel dan Republik Azerbaijan.

Kunjungan tersebut berlangsung ketika Azerbaijan tengah menghadapi protes masyarakat mengenai pembatasan penggunaan hijab dan kebijakan keagamaan pemerintahan Aliyev, yang oleh ABNA digambarkan sebagai kebijakan anti-Islam.

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