Mahalnya Biaya Eskalasi Konflik dengan Angkatan Bersenjata Yaman

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Yang mengutip CNN, Arab Saudi masih menghadapi berbagai kelemahan dalam sistem pertahanan udaranya, terutama dalam menghadapi serangan rudal dan pesawat tanpa awak dari pasukan Yaman.

Meskipun setiap tahun mengalokasikan puluhan miliar dolar untuk sektor pertahanan, Arab Saudi masih mengalami kesulitan melindungi sejumlah fasilitas vital, termasuk bandara, kilang minyak, dan jaringan pipa minyak.

Dalam sepekan terakhir, negara tersebut bahkan dilaporkan menghadapi serangan mematikan terhadap bandara utama yang melayani Kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Serangan itu terjadi meskipun Riyadh telah memperoleh persenjataan paling modern dari Amerika Serikat dan Eropa serta memiliki sistem pertahanan udara berlapis.

Pengeluaran Militer Mencapai 83 Miliar Dolar, tetapi Ancaman Tetap Tinggi

Berdasarkan data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Arab Saudi menghabiskan sekitar 83 miliar dolar AS untuk keperluan pertahanan pada tahun sebelumnya.

Angka tersebut menempatkan Arab Saudi di antara sepuluh negara dengan pengeluaran militer terbesar di dunia.

Pembelian persenjataan negara tersebut mencakup pesawat tempur buatan Amerika Serikat, sistem pertahanan udara Patriot dan THAAD, serta berbagai persenjataan canggih dari Prancis dan Inggris.

Namun, laporan itu menjelaskan bahwa Arab Saudi menghadapi tantangan geografis dan keamanan yang sangat kompleks.

Wilayah negara tersebut memiliki luas sekitar seperlima wilayah Amerika Serikat dan menghadapi ancaman dari tiga arah.

Dari arah timur, Iran disebut telah meluncurkan sekitar seribu rudal dan drone menuju sejumlah sasaran di Arab Saudi ketika konflik tahun ini mencapai puncaknya.

Dari arah utara, kelompok-kelompok bersenjata di Irak yang didukung Iran dilaporkan meluncurkan drone untuk menyerang jalur pipa minyak strategis Timur–Barat yang menghubungkan wilayah timur dan barat Arab Saudi.

Sementara itu, dari arah selatan, Angkatan Bersenjata Yaman yang juga mendapat dukungan Iran meluncurkan rudal dari tempat-tempat persembunyian dan peluncur bergerak di kawasan pegunungan Yaman.

Laporan tersebut menegaskan bahwa mempertahankan Arab Saudi bukan sekadar melindungi Kota Riyadh atau satu kilang minyak.

Sistem pertahanan harus mampu mengamankan jaringan sasaran yang sangat luas, mendeteksi ancaman yang datang, menentukan ancaman mana yang harus dicegat, serta memberikan peringatan kepada warga sipil hanya dalam hitungan detik.

Penilaian tersebut dipublikasikan dengan mengutip situs independen Vision2030.ai, sebuah platform yang menganalisis perkembangan ekonomi Arab Saudi.

Menurut seorang sumber Saudi, Kementerian Pertahanan negara tersebut menghadapi pilihan sulit dalam menentukan penempatan sistem pertahanan yang tersedia karena banyaknya fasilitas yang berpotensi menjadi sasaran serangan.

Kemampuan Militer Yaman Semakin Berkembang

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman telah mempelajari cara menggabungkan penggunaan rudal balistik, rudal jelajah, dan drone jarak jauh dalam serangan terkoordinasi.

Kombinasi persenjataan itu digunakan untuk membingungkan sistem pertahanan udara Arab Saudi dan meningkatkan kemungkinan serangan menembus pertahanan.

Menurut laporan tersebut, metode ini memiliki kemiripan dengan strategi militer Rusia.

Moskow berulang kali menggunakan drone dalam jumlah besar secara bersamaan dengan rudal jelajah dan rudal balistik untuk melakukan serangan berskala luas terhadap Ukraina.

Laporan tersebut juga mengingatkan bahwa pada tahun sebelumnya, sebuah rudal yang diluncurkan Angkatan Bersenjata Yaman berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel yang dikenal memiliki kemampuan tinggi.

Rudal tersebut jatuh di dekat Bandara Ben Gurion.

Ketika itu, analis militer Amir Bar Shalom mengatakan kepada CNN bahwa serangan tersebut menunjukkan tingkat ketepatan yang tinggi.

“Serangan itu sangat akurat. Mencapai tingkat akurasi seperti itu dari jarak peluncuran dua ribu kilometer merupakan sesuatu yang mengesankan,” ujarnya.

Ancaman Tidak Hanya Menyasar Industri Minyak

Menurut CNN, Arab Saudi berupaya mempertahankan gambaran bahwa situasi di negaranya tetap normal, meskipun ketegangan militer dengan Angkatan Bersenjata Yaman terus meningkat.

Pada pekan sebelumnya, Badan Pertahanan Sipil Arab Saudi menghentikan pengiriman peringatan darurat melalui telepon seluler mengenai datangnya rudal dan drone.

Penghentian tersebut dilakukan sebelum terjadinya serangkaian serangan mematikan terhadap bandara di Riyadh.

Namun, menurut sejumlah penduduk Riyadh, sistem peringatan tersebut kemudian kembali diaktifkan.

Seorang warga asing yang tinggal di Riyadh mengungkapkan bahwa anak-anaknya harus mengikuti kegiatan belajar secara daring dari rumah sepanjang pekan ini.

Sementara itu, seorang warga Riyadh pada hari Sabtu menyampaikan ketidakpuasannya karena tidak adanya peringatan otomatis mengenai serangan rudal pada hari-hari sebelumnya.

Namun, ia mengatakan bahwa hingga hari Senin sistem peringatan melalui telepon seluler telah kembali berfungsi secara efektif.

Warga tersebut juga mengkritik sikap diam pejabat Arab Saudi sepanjang akhir pekan terkait serangan terhadap Bandara Riyadh.

Laporan CNN menambahkan bahwa Arab Saudi akan menghadapi sejumlah pilihan sulit pada masa mendatang.

Di satu sisi, meningkatkan serangan udara terhadap Yaman dapat memicu lebih banyak serangan balasan menggunakan rudal.

Di sisi lain, serangan terhadap infrastruktur strategis berpotensi menghambat ambisi Putra Mahkota Muhammad bin Salman untuk menjadikan Arab Saudi sebagai pusat investasi, teknologi, dan pariwisata kelas dunia.

Ancaman tersebut tidak hanya menyasar sektor minyak, tetapi juga pusat data, fasilitas desalinasi air laut, dan bandara.

Seluruh infrastruktur tersebut memiliki peranan penting dalam mendukung pengembangan teknologi, penyediaan air bersih, serta pertumbuhan industri pariwisata Arab Saudi.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa sebuah forum investasi besar yang menjadi agenda penting Putra Mahkota Arab Saudi dijadwalkan berlangsung di Riyadh pada akhir Oktober 2026.

Forum tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi Arab Saudi untuk memperkenalkan potensi ekonominya kepada para investor internasional.

Namun, pada pekan yang sama, sejumlah perusahaan besar dilaporkan memilih tidak menghadiri konferensi minyak internasional di Riyadh.

Mengalahkan Angkatan Bersenjata Yaman Dinilai Sangat Sulit

Berdasarkan penilaian dalam laporan tersebut, upaya mengalahkan Angkatan Bersenjata Yaman melalui operasi darat yang melibatkan pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi dipandang sangat sulit untuk mencapai keberhasilan.

Laporan itu menjelaskan bahwa pasukan Yaman memiliki posisi pertahanan yang kuat, pengalaman perang yang panjang, serta penguasaan terhadap kondisi geografis pegunungan di wilayah mereka.

Sepanjang bulan sebelumnya, pasukan Yaman juga dilaporkan telah menimbulkan kerugian besar di pihak pasukan koalisi Arab Saudi.

CNN turut mengingatkan bahwa pada tahun sebelumnya, Amerika Serikat menghabiskan lebih dari satu miliar dolar untuk menjalankan kampanye serangan udara selama tujuh minggu terhadap Angkatan Bersenjata Yaman.

Pada akhirnya, pihak Yaman menyetujui penghentian serangan terhadap kapal-kapal Amerika Serikat di Laut Merah.

Namun, mereka tetap mempertahankan posisi militernya.

Selama periode tersebut, pasukan Yaman juga berhasil menembak jatuh sejumlah drone Amerika Serikat yang memiliki teknologi sangat canggih.

Laporan itu menambahkan bahwa jumlah personel Angkatan Bersenjata Yaman diperkirakan dapat mencapai 350 ribu orang dan mereka masih berada dalam posisi ofensif.

Menurut laporan Institute for the Study of War (ISW) yang diterbitkan pada hari Senin, pasukan Yaman telah mengepung Kota Taiz, kota terbesar ketiga di Yaman sekaligus salah satu pusat logistik penting negara tersebut. Kota itu disebut berada di bawah kendali koalisi Arab Saudi.

Arab Saudi Berupaya Membentuk Koalisi Internasional

Dalam menghadapi tekanan militer tersebut, Arab Saudi tengah berupaya membentuk koalisi internasional untuk menghadapi Angkatan Bersenjata Yaman. Menurut CNN, sejumlah sekutu regional telah menyatakan kesiapan membantu Arab Saudi, termasuk dengan menyediakan sistem pertahanan tambahan.

Pakistan dilaporkan telah mengirimkan ribuan tentaranya untuk membantu pertahanan Arab Saudi. Sementara itu, Mesir menyatakan kesediaannya memberikan segala bentuk dukungan yang diminta.

Arab Saudi juga berpeluang memperoleh tambahan sistem pertahanan udara dari Eropa dan Amerika Serikat. Namun, kebutuhan ini muncul ketika persediaan persenjataan yang dikirim pada awal perang melawan Iran mulai menipis.

Di sisi lain, Amerika Serikat sendiri juga menghadapi kekurangan sistem pertahanan serupa. Sebuah laporan dari Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon menunjukkan bahwa perang melawan Iran telah mengurangi cadangan persenjataan strategis Washington.

Konflik tersebut juga memperlihatkan adanya hambatan dalam kapasitas industri pertahanan Amerika Serikat untuk memproduksi kembali amunisi dan perlengkapan militer yang telah digunakan.

Trump Berhati-hati Menghadapi Kemungkinan Perang Baru

Ketika pemilu paruh waktu Amerika Serikat tinggal sekitar tiga minggu lagi, Presiden Donald Trump disebut bersikap hati-hati terhadap kemungkinan keterlibatan dalam perang baru di Timur Tengah.

Trump belum memberikan komitmen untuk melakukan serangan langsung Amerika Serikat terhadap Angkatan Bersenjata Yaman.

Namun, ia juga belum sepenuhnya menutup kemungkinan penggunaan opsi militer tersebut.

Michael Ratney dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington menilai bahwa keraguan Amerika Serikat untuk melakukan intervensi dapat menimbulkan kesan bahwa Washington meninggalkan salah satu mitranya ketika negara tersebut sangat membutuhkan bantuan.

Ratney, yang sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Arab Saudi, menulis dalam sebuah artikel sebelum terjadinya serangan terhadap bandara bahwa Riyadh sedang menghadapi tekanan politik yang serius.

Menurutnya, Arab Saudi tidak dapat mengabaikan serangan yang terjadi dan secara politik dituntut memberikan tanggapan.

Namun, ia menilai bahwa penyelesaian konflik pada akhirnya kemungkinan akan kembali ditempuh melalui jalur diplomasi.

Kembali ke Diplomasi, Meski Belum Tentu Memuaskan

Ratney menegaskan bahwa Arab Saudi sedang berada dalam situasi sulit karena harus mempertimbangkan kebutuhan untuk memberikan respons terhadap serangan sekaligus menghindari perang berkepanjangan yang dapat menimbulkan kerugian jauh lebih besar.

“Arab Saudi sedang diserang dan secara politik harus memberikan tanggapan. Namun, pada akhirnya kita harus memperkirakan adanya langkah kembali menuju diplomasi,” tulisnya.

Ia menambahkan bahwa diplomasi tersebut mungkin tidak menghasilkan penyelesaian yang sempurna ataupun sepenuhnya memuaskan semua pihak.

Meski demikian, jalur diplomatik tetap berpotensi membantu menurunkan tingkat ketegangan dan mengurangi intensitas konflik.

Dengan demikian, menurut penilaian yang disampaikan dalam laporan tersebut, Arab Saudi menghadapi dilema antara meningkatkan operasi militer dengan risiko serangan balasan yang semakin besar, atau kembali menempuh jalur negosiasi yang mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kepentingannya, tetapi dapat membantu mengurangi dampak perang terhadap keamanan dan perekonomian negara.