Dari Melemahnya Otoritas Keagamaan hingga Munculnya Ekstremisme

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ahmad al-Gharbi, salah seorang ulama Masjid Agung Zaitunah dan imam Masjid Hanafi di Kota Soliman, Tunisia, menyampaikan peringatan mengenai dampak meluasnya pemikiran Wahabi dan hubungannya dengan ekstremisme dalam sebuah tulisan.

Berikut merupakan sebagian isi tulisannya mengenai persoalan tersebut.

Ekstremisme Agama dan Lemahnya Pemahaman Keagamaan

Ekstremisme agama bukanlah fenomena baru dalam sejarah masyarakat Islam. Namun, pada masa modern, sejumlah aliran pemikiran yang memiliki penafsiran ketat terhadap agama turut mendorong berkembangnya fanatisme dan sikap ekstrem.

Kurangnya pemahaman terhadap tujuan-tujuan utama agama, semakin jauhnya generasi muda dari para ulama, serta lemahnya hubungan antara kaum muda dengan otoritas keilmuan agama merupakan sejumlah faktor yang dapat membuka jalan bagi penyimpangan pemikiran dan sikap mengikuti pandangan tertentu secara membabi buta.

Selain faktor-faktor tersebut, persoalan sosial dan ekonomi juga berpengaruh terhadap kecenderungan sebagian generasi muda untuk bergabung dengan kelompok-kelompok ekstremis.

Ketika kebutuhan intelektual dan pertanyaan-pertanyaan keagamaan generasi muda tidak mendapatkan jawaban yang memadai, keadaan tersebut dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang menggunakan slogan agama untuk menyebarkan penafsiran mereka yang kaku dan ketat.

Penyebaran Pemikiran Wahabi dan Kekhawatiran terhadap Melemahnya Mazhab Maliki

Di negara-negara kawasan Maghrib Arab atau Afrika Utara bagian barat, Mazhab Maliki secara historis memiliki kedudukan yang kuat dan telah mengakar dalam kehidupan keagamaan masyarakat.

Namun, penyebaran sejumlah aliran fikih lainnya, khususnya yang dipengaruhi oleh pemikiran Hanbali dan Wahabi, telah menimbulkan kekhawatiran mengenai melemahnya kedudukan otoritas keagamaan tradisional tersebut.

Banyaknya fatwa yang beredar serta munculnya keputusan-keputusan hukum agama yang saling bertentangan, terutama melalui saluran televisi satelit keagamaan dan berbagai situs internet, dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat sekaligus melemahkan kesatuan pemahaman fikih.

Menghadapi keadaan tersebut, upaya menghidupkan kembali kapasitas keilmuan Mazhab Maliki dan memperkuat ijtihad kolektif di kalangan ulama dipandang sebagai salah satu solusi.

Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan baru sekaligus menghadapi penyebaran penafsiran agama yang terlalu kaku.

Hubungan Pemikiran Wahabi dengan Kelompok Salafi Jihadis

Salah satu kritik yang dikemukakan terhadap pemikiran Wahabi adalah pengaruh sejumlah penafsirannya yang ketat terhadap perkembangan kelompok-kelompok Salafi jihadis kontemporer.

Menurut pandangan kritis tersebut, sebagian kelompok ekstremis menggunakan penafsiran tertentu terhadap konsep-konsep keagamaan, seperti thaghut dan hakimiyah, untuk membenarkan konflik bersenjata melawan penguasa serta tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat Islam.

Dalam konteks ini, penanggulangan ekstremisme tidak dapat dibatasi hanya pada tindakan keamanan.

Reformasi pendidikan agama, penguatan hubungan generasi muda dengan para ulama, serta penyebaran pemahaman Islam yang moderat juga memiliki peran penting.

Peran Masjid dan Media Keagamaan dalam Mencegah Ekstremisme

Masjid dan media keagamaan dapat memainkan peran yang sangat efektif dalam mencegah penyebaran fanatisme dan kebencian.

Namun, peran tersebut hanya dapat diwujudkan apabila masjid dan media keagamaan tidak dijadikan sebagai sarana untuk menyebarkan kekerasan dan memperuncing perpecahan.

Sebaliknya, keduanya harus mampu memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan keagamaan serta persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Selain itu, masjid dan media keagamaan perlu memperkuat nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan kehidupan bersama secara damai.

Melalui pendekatan tersebut, pendidikan dan dakwah keagamaan diharapkan mampu membantu masyarakat, khususnya generasi muda, membangun pemahaman agama yang lebih mendalam sekaligus menghindari penyebaran fanatisme dan ekstremisme.