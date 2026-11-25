Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hingga Senin malam, 23 November 2026, belum terdapat komunikasi langsung yang efektif antara Arab Saudi dan pemerintah Yaman di Sana'a. Sementara itu, perkembangan di medan pertempuran justru bergerak ke arah yang berbeda.

Salah satu persoalan utama dalam perkembangan tersebut adalah peninjauan kembali kondisi kelompok-kelompok bersenjata yang berada di bawah pengawasan Arab Saudi. Berdasarkan sejumlah penilaian, kelompok-kelompok tersebut nantinya akan beroperasi berdasarkan aturan baru.

Aturan tersebut mencakup dua aspek penting, yakni jenis persenjataan yang diperbolehkan mereka gunakan serta mekanisme pengambilan keputusan dalam operasi militer di lapangan.

Menurut laporan surat kabar Lebanon Al-Akhbar, perkembangan ini berlangsung di tengah munculnya tanda-tanda bahwa Arab Saudi sedang berusaha mengerahkan lebih banyak pasukan bayaran ke berbagai front pertempuran.

Pasukan tersebut dilaporkan kembali didatangkan dari Sudan, sejumlah negara Afrika Timur, serta Suriah.

Terputusnya komunikasi politik antara kedua pihak sebagian besar disebabkan oleh keputusan pemerintah Yaman di Sana'a untuk meninggalkan pola hubungan dan perundingan yang masih ditempuh hingga tiga bulan sebelumnya.

Sejumlah mediator yang berusaha mengetahui posisi pemerintah Yaman mendapatkan informasi bahwa tuntutan Sana'a telah mengalami perubahan besar dibandingkan sebelumnya.

Menurut sumber-sumber tersebut, kegagalan pihak Arab Saudi dalam mematuhi persyaratan gencatan senjata dan melaksanakan kesepakatan yang mengharuskan penghentian blokade merupakan penyebab utama konfrontasi terbaru.

Karena itu, Sana'a tidak lagi melihat alasan untuk tetap terikat pada kerangka perjanjian dan ketentuan sebelumnya.

Iran Sarankan Arab Saudi Berunding Langsung dengan Yaman

Seorang sumber yang mengetahui jalannya komunikasi diplomatik mengungkapkan bahwa persoalan Yaman bukanlah agenda utama dalam pertemuan antara Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Republik Islam Iran; Khalid bin Salman, Menteri Pertahanan Arab Saudi; Asim Munir, Panglima Angkatan Darat Pakistan; serta Ibrahim Kalin, Kepala Badan Intelijen Turki.

Sumber tersebut menegaskan bahwa Khalid bin Salman pada dasarnya tidak mengangkat persoalan Yaman dalam pertemuan itu. Namun, ketika para peserta membahas situasi kawasan, perkembangan di Yaman turut menjadi bagian dari pembicaraan.

Dalam kesempatan tersebut, Mohsen Rezaei menyarankan agar Arab Saudi melakukan perundingan secara langsung dengan pemerintah Yaman dan berusaha mencapai kesepakatan. Para peserta pertemuan menilai bahwa saran tersebut merupakan upaya mencegah munculnya kemungkinan permintaan kepada Iran agar turun tangan dan memberikan tekanan terhadap pemerintah Yaman.

Setelah pertemuan tersebut, Teheran juga menyatakan kesiapannya membantu membuka jalur komunikasi, apabila Riyadh memutuskan untuk memulai dialog langsung dengan pemerintah Yaman.

Sana'a Tolak Gencatan Senjata Sementara dan Tuntut Penarikan Total Arab Saudi dari Yaman

Menurut sumber tersebut, upaya terakhir Arab Saudi menjalin komunikasi dengan pemerintah Yaman berlangsung sekitar dua minggu sebelumnya. Ketika itu, Riyadh meminta Oman untuk mengetahui pandangan pemerintah Yaman mengenai kemungkinan pemberlakuan gencatan senjata selama satu bulan, dua bulan, atau bahkan lebih lama.

Namun, pemerintah Yaman menjawab bahwa keadaan saat ini tidak lagi memungkinkan penyelesaian melalui gencatan senjata sementara. Sana'a menegaskan bahwa pihaknya menginginkan penyelesaian yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Tuntutan utamanya adalah penarikan seluruh pasukan Arab Saudi dari Yaman serta penghentian segala bentuk campur tangan politik dan militer Riyadh dalam urusan dalam negeri Yaman. Jawaban tersebut dilaporkan memicu kemarahan pihak Arab Saudi.

Sebagai tanggapan, Riyadh kembali menawarkan sejumlah usulan sebelumnya, termasuk pembayaran dana senilai beberapa miliar dolar serta perluasan akses perjalanan keluar dan masuk Yaman. Namun, pemerintah Yaman menolak seluruh tawaran tersebut.

Mohammed bin Salman Marah Setelah Serangan di Bab el-Mandeb dan Kegagalan Operasi Fajr al-Yaman

Secara keseluruhan, sikap Arab Saudi dalam menghadapi perkembangan terbaru Yaman terlihat berada dalam keadaan penuh kebingungan dan ketidakpastian.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman mengadakan sebuah pertemuan darurat setelah serangan pertama Angkatan Bersenjata Yaman terhadap kawasan Bab el-Mandeb.

Dalam pertemuan itu, ia dilaporkan melontarkan kritik keras kepada para peserta. Di antara mereka yang hadir terdapat Khalid bin Salman, saudara Putra Mahkota sekaligus Menteri Pertahanan Arab Saudi; Mohammed al-Qahtani, Ketua Komite yang Menangani Persoalan Yaman; Mohammed Al Jaber, mantan Duta Besar Arab Saudi untuk Yaman; serta sejumlah pemimpin Yaman.

Mohammed bin Salman menegaskan bahwa mereka harus mengerahkan seluruh kemampuan untuk merebut kembali kendali atas kawasan Bab el-Mandeb. Ia juga memperingatkan bahwa mereka akan menghadapi hukuman apabila gagal melaksanakan perintah tersebut. Setelah pertemuan itu, sebuah rencana serangan dengan nama operasi Fajr al-Yaman atau Fajar Yaman mulai dilaksanakan.

Dalam operasi tersebut, sejumlah pasukan bergerak menuju Bandara Dhubab. Namun, mereka terjebak dalam penyergapan. Angkatan Bersenjata Yaman kemudian melancarkan serangan balasan.

Perkembangan tersebut menimbulkan kekecewaan dan kemarahan pihak Arab Saudi. Keadaan semakin memburuk setelah Riyadh menerima informasi mengenai adanya komunikasi langsung antara Angkatan Bersenjata Yaman dan para komandan lapangan pasukan yang berafiliasi dengan pemerintah Aden yang didukung Arab Saudi.

Menurut informasi tersebut, Angkatan Bersenjata Yaman telah memperingatkan para komandan tersebut bahwa mereka hanya memiliki waktu beberapa hari untuk menarik mundur pasukannya. Apabila tidak mundur, mereka akan menjadi sasaran serangan langsung dan terancam terbunuh.

Setelah enam serangan pasukan yang berafiliasi dengan pemerintah Aden di bawah pengawasan Arab Saudi mengalami kegagalan, sejumlah kelompok memutuskan mundur tanpa berkoordinasi dengan Riyadh. Sebagai tanggapan, Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap posisi pasukan yang telah menarik diri tersebut.

Arab Saudi Siapkan Rencana Enam Bulan untuk Merebut Kembali Bab el-Mandeb

Beberapa waktu setelah pecahnya pertempuran, Mohammed bin Salman kembali mengadakan pertemuan dengan para komandan lapangan. Dalam pertemuan tersebut, ia meminta mereka menyiapkan rencana baru untuk melaksanakan operasi militer besar-besaran selama enam bulan.

Tujuan utama operasi tersebut adalah merebut kembali kawasan Bab el-Mandeb. Pada saat yang sama, Turki, Pakistan, dan Mesir mengirimkan sejumlah pesan kepada Angkatan Bersenjata Yaman yang meminta agar mereka menarik diri dari kawasan Bab el-Mandeb. Sana'a menafsirkan pesan-pesan tersebut sebagai indikasi bahwa Mohammed bin Salman tidak berniat mengubah sikapnya.

Keadaan itu akhirnya mendorong Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan dimulainya pertempuran berskala luas. Pada tahap tersebut, Hans Grundberg, Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Yaman, mengirimkan pesan kepada pemerintah Yaman. Ia menyampaikan bahwa Arab Saudi telah menyetujui sejumlah tuntutan yang diajukan pemerintah Yaman sekitar enam bulan sebelumnya.

Namun, pemerintah Yaman menjawab bahwa keadaan telah berubah. Sana'a meminta Grundberg menyampaikan kepada Mohammed bin Salman bahwa Arab Saudi harus keluar sepenuhnya dari Yaman untuk selamanya. Pemerintah Yaman juga menolak memberikan komitmen untuk menghentikan serangan terhadap Bandara Riyadh.

Bahkan, ketika sejumlah maskapai penerbangan internasional menghubungi pemerintah Yaman untuk memperoleh izin mendarat di bandara tersebut, Sana'a menjawab bahwa izin itu bergantung pada penghentian serangan udara Arab Saudi terhadap ibu kota Yaman.

Ansarullah Perkuat Posisi di Dataran Tinggi yang Menghadap Bab el-Mandeb

Sementara itu, Angkatan Bersenjata Yaman terus melakukan operasi untuk memperkuat posisi-posisi barunya di kawasan yang menghadap Selat Bab el-Mandeb. Pasukan tersebut tidak hanya berhasil menguasai wilayah pesisir, tetapi juga memukul mundur kelompok-kelompok bersenjata dari selatan yang sebelumnya bergerak mendekati kawasan Dhubab.

Setelah itu, Angkatan Bersenjata Yaman memutuskan melanjutkan pergerakan dan menguasai seluruh dataran tinggi yang menghadap jalur-jalur menuju Bab el-Mandeb. Wilayah yang dikuasai tersebut termasuk sejumlah ketinggian strategis yang secara efektif juga menghadap ke arah Kota Aden di selatan Yaman.

Berdasarkan perkembangan di medan pertempuran, Angkatan Bersenjata Yaman kini telah menguasai seluruh bukit dan dataran tinggi strategis di kawasan tersebut, termasuk sejumlah wilayah yang secara administratif berada dalam Provinsi Lahij.

Dalam perkembangan terkait, pemerintah Yaman menjalin komunikasi dengan para pemimpin kelompok bersenjata di selatan, khususnya Aidarus al-Zubaidi, Ketua Dewan Transisi Selatan.

Sana'a menyampaikan kepada al-Zubaidi bahwa tujuan operasi terbarunya adalah memperkuat keadaan baru di kawasan Bab el-Mandeb. Pemerintah Yaman juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki rencana untuk memulai peperangan melawan pasukan selatan. Sana'a meminta para pemimpin selatan menjauhkan pasukan Arab Saudi dan kelompok-kelompok yang berada di bawah komandonya dari kawasan tersebut.

Pemerintah Yaman menjelaskan bahwa setiap serangan terhadap posisi di wilayah selatan hanya akan ditujukan kepada pasukan yang berafiliasi dengan Arab Saudi dan ditempatkan di sana.

Perbedaan Sikap antara Komandan Selatan dan Arab Saudi Mengenai Kelanjutan Perang

Seorang sumber Yaman di Kota Aden yang berbicara kepada surat kabar Al-Akhbar mengungkapkan bahwa sejumlah komandan lapangan telah menyampaikan penolakan mereka kepada para pejabat Arab Saudi untuk ikut serta dalam peperangan.

Para komandan tersebut menegaskan bahwa mereka tidak akan berperang di wilayah utara Yaman. Mereka juga menolak penggunaan Kota Aden dan kawasan selatan lainnya sebagai basis untuk melanjutkan peperangan yang sedang berlangsung. Sebaliknya, Arab Saudi menuduh pasukan selatan telah melakukan koordinasi langsung di lapangan dengan Angkatan Bersenjata Yaman.

Dalam perkembangan terkait, pernyataan Omar al-Baidh, putra Ali Salim al-Baidh, mantan Presiden Yaman Selatan, juga menjadi perhatian. Ia menyatakan bahwa Arab Saudi tidak akan mampu menghadapi Angkatan Bersenjata Yaman tanpa keterlibatan pasukan selatan. Namun, keterlibatan pasukan tersebut dalam peperangan bergantung pada dua persyaratan.

Persyaratan pertama adalah penghentian kebijakan Arab Saudi yang saat ini diterapkan terhadap kawasan selatan. Persyaratan kedua adalah adanya komitmen Riyadh untuk menyetujui pemisahan Yaman selatan dari Yaman utara.

Dalam konteks ini, kelompok-kelompok bersenjata selatan yang bekerja sama dengan Uni Emirat Arab telah berulang kali menyampaikan bahwa Abu Dhabi memberitahukan kepada mereka mengenai kegagalan perundingannya dengan Riyadh. Menurut kelompok-kelompok tersebut, Arab Saudi tidak bersedia melibatkan pihak lain sebagai mitra dalam memimpin peperangan.

Arab Saudi juga dilaporkan menentang kepulangan para pemimpin Yaman yang berada di wilayahnya. Padahal, lebih dari separuh anggota Dewan Kepemimpinan Presiden dari pemerintah Aden yang didukung Arab Saudi saat ini berada di Riyadh.

Mereka termasuk sejumlah anggota Dewan Transisi Selatan yang tidak diizinkan meninggalkan Arab Saudi kecuali dengan memenuhi persyaratan tertentu. Fadi Baoum, salah seorang pemimpin selatan, juga baru memperoleh izin kembali ke Hadramaut setelah menyetujui persyaratan untuk menjalankan kegiatan sesuai pembagian politik dan administratif yang ditetapkan Arab Saudi bagi wilayah selatan Yaman.

Sebagai imbalan atas komitmen tersebut, Baoum memperoleh dukungan keuangan.

Pertempuran Bab el-Mandeb Hampir Berakhir, Taiz Menunggu Mediasi Suku-Suku

Kembali pada perkembangan di medan pertempuran, sejumlah sumber menegaskan bahwa operasi militer di kawasan Bab el-Mandeb hampir sepenuhnya berakhir. Angkatan Bersenjata Yaman saat ini tengah memperkuat posisi-posisi baru yang berhasil dikuasainya di wilayah tersebut. Sementara itu, di Kota Taiz, pasukan Yaman sedang memperkuat kendali atas kawasan Jabal Sabr, rangkaian bukit dan dataran tinggi yang menghadap seluruh wilayah Kota Taiz.

Namun, Angkatan Bersenjata Yaman tampaknya tidak berniat memasuki Kota Taiz, kecuali jika upaya mediasi yang sedang berlangsung di antara suku-suku setempat mengalami kegagalan dan seluruh pilihan lainnya telah habis.

Di front-front pertempuran lainnya, sumber-sumber tersebut menyatakan bahwa perkembangan di wilayah Marib sejauh ini tidak melampaui upaya memperkuat garis pertahanan.

Angkatan Bersenjata Yaman juga dilaporkan berhasil membubarkan konsentrasi pasukan Arab Saudi yang sedang mempersiapkan serangan dari Marib ke arah barat. Sumber-sumber itu turut mengungkapkan bahwa seorang pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam percakapannya dengan salah seorang pejabat negara Teluk, menyatakan keterkejutannya terhadap pencapaian militer Angkatan Bersenjata Yaman dalam waktu yang relatif singkat.

Menurut pejabat tersebut, ia telah menerima sebuah laporan intelijen yang menunjukkan bahwa pasukan sekutu Arab Saudi telah kehilangan lebih dari 1.600 personel yang tewas. Nama-nama korban tersebut disebut telah tercatat dalam daftar yang terdokumentasi.

Selain itu, jumlah personel yang mengalami luka-luka dilaporkan melampaui 5.000 orang.

Sebanyak 1.490 Warga Sipil Tewas dan Terluka, Kerugian Mencapai 800 Juta Dolar

Pemerintah Yaman pada 24 November 2026 mengumumkan bahwa jumlah korban manusia dan kerugian material akibat babak terbaru perang Arab Saudi terhadap Yaman terus meningkat. Menurut pengumuman tersebut, jumlah warga sipil yang tewas dan terluka telah melampaui 1.490 orang. Sementara itu, total kerugian material diperkirakan mencapai lebih dari 800 juta dolar Amerika Serikat.

Korban Sipil Akibat Serangan Terbaru Terus Bertambah

Anis al-Asbahi, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Yaman, mengumumkan bahwa jumlah korban serangan Arab Saudi selama tiga hari terakhir telah mencapai 76 orang yang tewas dan terluka. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data yang tercatat selama 48 jam terakhir, serangan Arab Saudi mengakibatkan 41 warga sipil tewas dan 35 lainnya terluka. Di antara para korban terdapat tiga anak-anak dan tujuh perempuan.

Menurut al-Asbahi, jumlah keseluruhan warga sipil Yaman yang tewas akibat serangan Arab Saudi telah meningkat menjadi 491 orang, sementara jumlah korban luka mencapai 1.006 orang.

Korban tersebut tercatat akibat serangan Arab Saudi terhadap Yaman yang jumlahnya telah melampaui 5.500 serangan. Serangan-serangan tersebut menyasar delapan provinsi yang berada di bawah kendali pemerintah Yaman di Sana'a.

Serangan terhadap Infrastruktur Sipil dan Wilayah yang Direbut Kembali

Munzir al-Asbahi, seorang aktivis hak asasi manusia, menuduh Riyadh sedang menjalankan kebijakan penghukuman terhadap wilayah-wilayah yang baru-baru ini berhasil direbut kembali oleh Angkatan Bersenjata Yaman di kawasan pinggiran Provinsi Taiz.

Dalam wawancaranya dengan surat kabar Al-Akhbar, ia menyoroti meningkatnya serangan terhadap sekolah, jalan raya, pasar, menara telekomunikasi, dan rumah-rumah penduduk di wilayah tersebut.

Al-Asbahi menggambarkan serangan-serangan itu sebagai tindakan kejahatan tambahan di tengah rangkaian agresi Arab Saudi terhadap Yaman. Sementara itu, Mohammed al-Farah, anggota Biro Politik Gerakan Ansarullah Yaman, menanggapi meningkatnya serangan udara terhadap Provinsi Lahij, Taiz, dan Hodeidah. Dalam sebuah unggahan di platform media sosial X, ia menulis: “Melalui kejahatan-kejahatan ini, Arab Saudi ingin mengatakan kepada rakyat Yaman: kami akan memerintah kalian, atau kami akan membunuh kalian.”

Pesawat Tempur Saudi Serang Peternakan Kuda Arab di Utara Sana'a

Dalam perkembangan lainnya, pesawat tempur Arab Saudi pada 24 November 2026 dilaporkan melancarkan serangkaian serangan udara terhadap sebuah peternakan pribadi yang digunakan untuk memelihara kuda-kuda Arab ras murni. Peternakan tersebut terletak di kawasan Bani al-Harits, bagian utara Provinsi Sana'a. Serangan tersebut mengakibatkan lebih dari 30 ekor kuda Arab dari ras langka mati.

Sejumlah sumber di Sana'a menyatakan bahwa serangan terhadap peternakan tersebut menunjukkan semakin terbatasnya sasaran militer Arab Saudi di Yaman. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai bukti bahwa agresi Arab Saudi telah kehilangan kendali dan keseimbangan dalam menentukan sasaran.

Sumber-sumber itu juga mengaitkan serangan tersebut dengan perkembangan terbaru di medan pertempuran, termasuk keberhasilan Angkatan Bersenjata Yaman menguasai sejumlah besar kiriman persenjataan dalam bentrokan-bentrokan sebelumnya.

Kerugian Ekonomi dan Infrastruktur Yaman Melampaui 800 Juta Dolar

Di tengah semakin meluasnya kerusakan infrastruktur Yaman akibat serangan Arab Saudi, sejumlah kementerian pemerintah Yaman menggelar konferensi pers bersama pada 24 November 2026. Konferensi tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Ekonomi, Kementerian Kehakiman, Kementerian Transportasi, Kementerian Informasi, dan Kementerian Luar Negeri.

Dalam kesempatan itu, para pejabat mengumumkan peningkatan jumlah kerugian yang telah terakumulasi akibat babak terbaru eskalasi peperangan. Menurut keterangan kementerian-kementerian tersebut, konflik terbaru kini telah memasuki bulan kelima.

Berdasarkan perhitungan awal, total kerugian material yang ditimbulkannya telah melampaui 800 juta dolar Amerika Serikat. Para pejabat juga menyatakan bahwa serangan Arab Saudi telah menghancurkan 25 pabrik produksi.

Mereka menegaskan bahwa serangan udara terhadap fasilitas industri dan pusat-pusat produksi telah memengaruhi mata pencaharian ribuan pekerja, merusak kegiatan produksi, serta menghambat kelancaran rantai pasokan.

Dengan demikian, dampak peperangan tidak hanya dirasakan di medan pertempuran, tetapi juga menjangkau berbagai sektor ekonomi yang menjadi penopang kehidupan sehari-hari masyarakat Yaman.