Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip saluran Al-Jazeera, Donald Trump, presiden Amerika yang gemar perang, dalam wawancara dengan surat kabar New York Post memberikan komentar tentang perang dengan Iran dan perkembangan kawasan.

Trump dalam wawancara ini mengklaim bahwa biaya perang dengan Iran telah dijamin hingga Januari mendatang.

Ia juga, dengan menyebut kemungkinan diakhirinya perang oleh Partai Demokrat, mengatakan: jika Partai Demokrat mengakhiri perang dengan Iran, mereka akan mengubah kemenangan menjadi kekalahan.

Presiden Amerika, dengan menyatakan bahwa tujuannya adalah mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, mengklaim bahwa ia tidak pernah setuju atau menentang perubahan rezim di Iran.

Trump selanjutnya, tentang kemungkinan permintaan ganti rugi dari Iran, mengklaim: jika Iran ingin masuk ke dalam permainan permintaan ganti rugi, kitalah yang akan menang.

Ia juga tentang tujuan rezim Zionis untuk mengakhiri Republik Islam Iran mengatakan: tujuan ini mungkin dapat tercapai, tetapi itu bukan tujuan saya.