Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip Al-Jazeera, «Israel Katz» menteri perang rezim Zionis dalam pernyataan terbarunya, dengan mengajukan klaim tentang program nuklir, mengklaim bahwa Israel dan Amerika mengikuti perkembangan terkait Iran dengan cermat.

Katz dalam sebagian kebohongannya mengklaim bahwa Iran sedang mengembangkan senjata kimia dan Tel Aviv serta Washington mengetahui hal ini. Namun ia tidak memberikan dokumen independen apa pun untuk membuktikan klaim tersebut.

Menteri perang rezim Zionis juga, dengan menyebut skenario kemungkinan serangan militer terhadap Iran, mengatakan bahwa pasukan Israel dan Amerika sedang mempersiapkan diri untuk kemungkinan tersebut, tetapi keputusan akhir tentang masuknya Amerika ke dalam konfrontasi ini akan berada di tangan Donald Trump, presiden negara ini.