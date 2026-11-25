Menurut laporan kantor berita Abna yang mengutip saluran Al-Masira Yaman, Kementerian Luar Negeri dan Migran Yaman dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa sanksi finansial dan pembekuan aset pejabat Sanaa oleh Inggris dilakukan dengan tujuan menutupi kekalahan koalisi Saudi.

Kementerian ini menegaskan bahwa baik Inggris maupun kekuatan lain mana pun tidak akan mampu menyelamatkan Arab Saudi dari krisis yang diciptakannya sendiri di Yaman, dan jalan keselamatan adalah mengakhiri agresi dan blokade negara ini.

Posisi ini diambil sebagai reaksi terhadap tindakan pemerintah Inggris dalam menjatuhkan sanksi kepada empat pejabat tinggi pemerintah Sanaa dan membekukan aset Ansarullah. Kementerian Luar Negeri Yaman juga, sambil mengingat masa kolonialisme Inggris dan mendekatnya peringatan kepergian militer Inggris terakhir pada 30 November, menegaskan bahwa rencana dominasi tidak memiliki tempat di dunia saat ini.