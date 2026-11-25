Menurut laporan kantor berita Abna, Sardar Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, dengan mempublikasikan sebuah unggahan di salah satu media sosial menulis: rencana Trump dan timnya yang telah kalah untuk memblokade Iran sama ilusif dan tidak membuahkan hasilnya dengan strategi perang mereka yang gagal, yang juga ilusif dan sia-sia.

Ia menambahkan: bangsa Iran, angkatan bersenjata dan seluruh pilar pemerintahan, dengan tekad yang kuat bertekad untuk menghancurkan blokade ini dan menanggapi setiap agresi baru dengan seluruh kekuatan.