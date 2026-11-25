Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Seminar tersebut diselenggarakan pada Rabu pagi, 25 November 2026, di ruang pertemuan Lembaga Internasional Ahlulbait. Kegiatan ini bertujuan menjelaskan berbagai dimensi Revolusi Islam dan Republik Islam Iran dalam konteks internasional saat ini, mengkaji tantangan yang dihadapi, serta merumuskan pendekatan untuk mengatasinya.

Pertemuan yang dihadiri para pemikir, cendekiawan, dan tamu dari 17 negara tersebut menghadirkan dua pembicara utama, yakni Ayatullah Reza Ramezani, Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait, dan Hujjatul Islam wal Muslimin Dr. Ali Abbasi, Rektor Universitas Internasional Al-Mustafa. Pada bagian akhir acara, dilakukan peluncuran dua karya ilmiah penting.

Karya pertama adalah terjemahan bahasa Inggris buku Al-Wali al-Mujaddid, karya Syekh Naim Qassem, yang membahas kerangka pemikiran dan politik Pemimpin Revolusi Islam yang gugur sebagai syahid.

Karya kedua adalah buku berbahasa Persia berjudul Ofoq-e Sevvom-e Enqelab (Cakrawala Ketiga Revolusi), karya Hujjatul Islam Dr. Piri, yang mengkaji keberlanjutan mazhab pemikiran kedua Imam Revolusi serta pembangunan masyarakat Islam.

Dalam seminar tersebut, para pejabat dan pemikir terkemuka juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antarlembaga internasional, membangun model keteladanan di dalam negeri, serta menghasilkan wacana dan literatur keagamaan-revolusioner yang sesuai dengan karakter sosial dan budaya masyarakat di berbagai negara.

Revolusi Islam Merupakan Keajaiban pada Zaman Modern

Ayatullah Reza Ramezani, Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait, dalam sambutannya menggambarkan Revolusi Islam sebagai sebuah “keajaiban” pada zaman modern. Ia menjelaskan bahwa Revolusi Islam lahir ketika dunia berada di bawah pengaruh dua arus pemikiran besar, yakni liberalisme-imperialisme yang dipimpin Amerika Serikat dan Marxisme.

Pada masa tersebut, menurutnya, berkembang anggapan bahwa pembentukan pemerintahan berdasarkan agama merupakan sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan. Namun, Imam Khomeini dengan berlandaskan ajaran-ajaran Ilahi mengajak umat manusia kembali kepada konsep pemerintahan agama dan berhasil membantah anggapan keliru mengenai ketidakmampuan agama dalam mengelola negara pada era pascamodern.

Merujuk pada Pernyataan Langkah Kedua Revolusi Islam, Ayatullah Ramezani menjelaskan bahwa proses mewujudkan cita-cita besar Revolusi Islam berlangsung melalui tiga tahapan utama, yaitu pembinaan diri, pembangunan masyarakat, dan pembangunan peradaban.

Ia menegaskan bahwa ketiga tahapan tersebut juga merupakan bagian dari persiapan menuju terbitnya matahari kepemimpinan agung Imam Mahdi Aj. Ayatullah Ramezani kemudian menjelaskan tiga prasyarat mendasar bagi keberlanjutan dan perluasan Revolusi Islam di tingkat internasional.

Pertama, membangun Iran yang kuat, adil, maju, dan efektif dalam menjalankan pemerintahan sehingga dapat menjadi model yang dapat diteladani.

Kedua, mengembangkan diplomasi yang aktif, bijaksana, dan berlandaskan partisipasi masyarakat.

Ketiga, berpartisipasi dalam membangun tatanan dunia yang adil, berdasarkan penolakan terhadap dominasi dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Diplomasi Revolusioner Harus Berdasarkan Kehormatan, Kebijaksanaan, dan Kemaslahatan

Dalam penjelasannya mengenai kerangka diplomasi revolusioner, Ayatullah Ramezani menegaskan pentingnya tiga prinsip utama, yakni kehormatan (izzat), kebijaksanaan (hikmat), dan kemaslahatan (maslahat). Menurutnya, prinsip kehormatan mengharuskan penolakan terhadap diplomasi yang bersifat memohon-mohon, baik dalam penggunaan bahasa maupun substansi kebijakan. Ia juga menekankan pentingnya menghindari sikap yang selalu menggantungkan harapan pada pejabat dan kekuatan asing.

Ayatullah Ramezani selanjutnya menyinggung meluasnya gerakan perlawanan secara geografis hingga ke Eropa dan Amerika. Ia menilai bahwa perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat kehendak dan tekad bangsa-bangsa untuk menghadapi kezaliman. Menurutnya, keberlanjutan dan kemajuan Revolusi Islam juga menuntut terbentuknya model keteladanan di dalam negeri, khususnya dalam pemberantasan korupsi dan diskriminasi.

Selain itu, diplomasi publik, diplomasi ilmiah, diplomasi ekonomi, dan diplomasi media harus memperoleh perhatian yang serius. Ia menyebut seluruh upaya tersebut sebagai prasyarat penting bagi kemajuan Revolusi Islam sekaligus bagian dari persiapan untuk terwujudnya pemerintahan mulia Imam Mahdi Aj.

Identitas Revolusi Islam Bersifat Internasional dan Melampaui Batas Geografis

Pada bagian lain seminar, Hujjatul Islam wal Muslimin Dr. Ali Abbasi, Rektor Universitas Internasional Al-Mustafa, menjelaskan bahwa identitas Revolusi Islam pada hakikatnya bersifat internasional, melampaui batas-batas negara, serta berlandaskan pesan dan wacana.

Menurutnya, pesan Revolusi Islam tidak terbatas pada wilayah atau letak geografis tertentu. Sebaliknya, Revolusi Islam membawa cita-cita Ilahi dan kemanusiaan yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Abbasi juga menyoroti pertentangan antara pesan Revolusi Islam dan peradaban materialistis Barat.

Ia menjelaskan bahwa dunia saat ini berhadapan dengan peradaban Barat yang mengklaim dirinya memiliki nilai-nilai universal dan menempatkan diri sebagai pemimpin dunia tanpa memperoleh mandat dari bangsa-bangsa lain. “Peradaban Barat menganggap dirinya sebagai penguasa dunia yang mengangkat dirinya sendiri. Melalui pembentukan konsep, perumusan aturan, dan pendirian lembaga-lembaga internasional, Barat berusaha memaksakan nilai-nilai demokrasi liberal kepada bangsa-bangsa lain,” jelasnya.

Menurut Abbasi, meskipun peradaban Barat mengaku menjunjung pluralisme, pada kenyataannya peradaban tersebut tidak bersedia menerima keberadaan model alternatif yang menantang dominasinya.

Revolusi Islam Dinilai sebagai Satu-Satunya Pelopor Alternatif Peradaban di Dunia Saat Ini

Rektor Universitas Internasional Al-Mustafa itu kemudian menyebut Revolusi Islam sebagai satu-satunya gerakan yang saat ini tampil membawa panji dan menawarkan model peradaban baru sebagai alternatif terhadap peradaban Barat. Ia mengingatkan pandangan filsuf Prancis Michel Foucault yang menggambarkan Revolusi Islam sebagai “roh bagi dunia yang tidak memiliki roh”.

Menurut Abbasi, ungkapan tersebut memperlihatkan bahwa Revolusi Islam menghadirkan kehidupan dan semangat baru bagi umat manusia yang terjebak dalam pandangan hidup materialistis.

Ia menegaskan bahwa Revolusi Islam menawarkan sebuah pendekatan peradaban yang tidak semata-mata berpusat pada aspek material kehidupan manusia, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual, nilai-nilai Ilahi, dan cita-cita kemanusiaan.

Pada akhir pemaparannya, Abbasi menjelaskan tiga strategi utama keberlanjutan Revolusi Islam dalam lingkungan internasional. Strategi pertama adalah memproduksi, mengembangkan, dan menjelaskan wacana Revolusi Islam agar pesan serta nilai-nilainya dapat dipahami masyarakat dunia.

Strategi kedua adalah mendidik dan mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki keyakinan serta komitmen terhadap cita-cita Revolusi Islam.

Strategi ketiga adalah membangun jaringan internasional sebagai langkah menghadapi pembentukan lembaga-lembaga yang dinilainya berorientasi pada dominasi kekuatan besar.

Abbasi mengakui bahwa sejumlah langkah telah dilakukan untuk mewujudkan ketiga strategi tersebut. Namun, menurutnya, seluruh upaya itu masih berada pada tahap awal. Karena itu, ia menegaskan perlunya peningkatan kerja sama dan sinergi antarlembaga revolusioner di tingkat internasional.

Lembaga-lembaga seperti Lembaga Internasional Ahlulbait dan Universitas Internasional Al-Mustafa, menurutnya, memiliki tanggung jawab besar untuk mengembangkan kerja sama tersebut.

Ia menutup pemaparannya dengan menegaskan bahwa kedua lembaga itu harus semakin memperkuat sinergi agar dapat menjalankan tanggung jawab besar yang dipandangnya sebagai amanah Ilahi dalam menjaga keberlanjutan Revolusi Islam dan memperluas pesan-pesannya kepada masyarakat dunia.