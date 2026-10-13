Bencana di «Janut» Israel; dari patah tulang hingga infeksi jamur

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Mayadeen, kantor informasi berita tahanan Palestina mengumumkan bahwa tahanan Gaza di penjara Janut rezim Israel dihalangi dari menerima layanan medis dan rezim ini bertanggung jawab penuh atas memburuknya kondisi fisik mereka.

Berdasarkan laporan ini, tahanan yang berada di penjara ini menderita patah tulang dan benturan kepala, dan sebagian dari mereka bahkan tidak memiliki akses ke tablet pereda nyeri.

Kantor tersebut menegaskan bahwa rasa sakit tahanan Palestina di penjara Janut sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat tidur di malam hari. Juga tidak adanya bahan pembersih dan kebersihan telah menyebabkan penyebaran infeksi jamur di penjara ini.

Salah satu tahanan Palestina juga karena menderita talasemia dan tekanan darah tinggi serta tidak adanya perawatan yang diperlukan telah kehilangan 50 kilogram dari berat badannya.

Sebelumnya juga surat kabar Zionis «Haaretz» dalam laporan investigatif, dengan mengutip kesaksian lima tahanan Palestina yang dibebaskan selama 18 bulan terakhir, mengungkap penyiksaan, kelaparan, pemukulan dan perampasan perawatan medis di penjara dan pusat penahanan rezim Israel.

Berdasarkan laporan ini, tahanan Palestina melaporkan tentang perlakuan buruk dan kondisi penahanan yang tidak manusiawi di penjara Megiddo, Nafha, Ktziot, Ofer dan Damon serta satu pusat penahanan militer di Huwara.

Tahanan ini mengumumkan bahwa mereka kehilangan antara 15 hingga 50 persen dari berat tubuh mereka. Mereka juga berbicara tentang penerapan hukuman kolektif, penghinaan berulang, penyebaran penyakit kudis dan keterlambatan dalam memberikan layanan perawatan.