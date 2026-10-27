Ucapan tahniah Pezeshkian atas kemenangan Lula da Silva dalam pilihan raya presiden Brazil

Menurut laporan agensi berita Abna, Masoud Pezeshkian dalam mesejnya sambil mengucapkan tahniah atas kemenangan Encik Luiz Inácio Lula da Silva dalam pilihan raya presiden Brazil menegaskan: Saya berharap pada tempoh baharu kepresidenan, hubungan persahabatan antara Republik Islam Iran dan Republik Persekutuan Brazil akan berkembang lebih jauh, dan kerjasama kedua-dua negara dalam bidang-bidang kepentingan bersama, ke arah kepentingan bersama kedua-dua rakyat dan pengukuhan multilateralisme, pembangunan dan keamanan antarabangsa, akan ditingkatkan.

Presiden juga dalam mesej ini mendoakan kejayaan kepada Encik da Silva dalam tanggungjawab yang berat ini dan kemuliaan serta kesejahteraan kepada rakyat Brazil yang besar.