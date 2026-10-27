Mayor Jenderal Rezaei: keamanan di Asia Barat harus bersifat endogen

Menurut laporan kantor berita Abna, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei dalam wawancara televisi setelah berakhirnya pertemuan segi empat Iran, Pakistan, Turki dan Arab Saudi tentang keamanan dan stabilitas regional, mengatakan: kerja sama regional ini seharusnya dimulai sejak lama, dan kunjungan pejabat tinggi Turki, Pakistan dan Arab Saudi menunjukkan bahwa ancaman Amerika tidak memiliki pengaruh besar terhadap negara-negara dunia.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dengan merujuk pada ketahanan rakyat Iran dan wibawa angkatan bersenjata selama perang ketiga yang dipaksakan, menegaskan: suasana baru dan positif telah terbentuk di kawasan dan dalam dialog dengan pejabat tinggi Turki, Pakistan dan Arab Saudi, dan hasil ketahanan rakyat Iran semakin hari semakin terasa.

Mayor Jenderal Mohsen Rezaei selanjutnya merujuk pada hasil pertemuan ini dan mengatakan: pejabat tinggi Turki, Pakistan dan Arab Saudi berpendapat bahwa solusi masalah kawasan terletak pada kebersamaan keempat negara satu sama lain; kami sampai pada kesimpulan bahwa keamanan di Asia Barat harus bersifat endogen, segala intervensi asing harus dicegah, dan ditekankan bahwa rezim Zionis harus mundur dari Lebanon selatan, dari Suriah selatan, dari Gaza dan tepi barat sungai Yordan dan menghentikan agresi.