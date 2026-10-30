Angkatan Bersenjata Yaman Kembali Serang Bandara Aden, Pertempuran di Provinsi Taiz Semakin Sengit

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Angkatan Bersenjata Yaman pada hari sebelumnya melancarkan serangan menggunakan sejumlah rudal terhadap Bandara Aden. Serangan tersebut dilakukan setelah sebuah pesawat angkut militer yang membawa muatan amunisi dalam jumlah besar tiba di bandara tersebut.

Berdasarkan laporan surat kabar Al-Akhbar Lebanon, Brigadir Jenderal Yahya Saree, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, sebelum serangan tersebut telah menyerukan evakuasi segera Bandara Aden.

Ia menyatakan bahwa Arab Saudi bertanggung jawab atas perubahan fungsi bandara tersebut menjadi pangkalan militer untuk mengirimkan senjata dan perlengkapan kepada kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Riyadh.

Dalam kaitan ini, seorang sumber militer di Kota Sana'a mengatakan kepada surat kabar Al-Akhbar bahwa dalam beberapa jam terakhir telah terpantau pendaratan sejumlah pesawat angkut militer Arab Saudi.

Menurut sumber tersebut, Riyadh menggunakan fasilitas itu untuk mengangkut lebih banyak persenjataan melalui jalur udara guna mendukung kehadirannya di provinsi-provinsi selatan Yaman serta mempersiapkan peningkatan konflik militer di wilayah selatan Selat Bab al-Mandab.

Sumber tersebut juga mengklaim bahwa setiap pesawat angkut militer yang mendarat di bandara mana pun di Yaman yang berada di wilayah pendudukan akan dianggap sebagai sasaran yang sah.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan Pemerintah Aden yang berafiliasi dengan Arab Saudi membenarkan bahwa bandara di Kota Aden telah menjadi sasaran serangan lebih dari satu kali.

Serangan-serangan tersebut mengakibatkan penerbangan maskapai dialihkan ke Bandara Djibouti.

Perkembangan ini terjadi ketika Arab Saudi sedang memperkuat kelompok-kelompok sekutunya dengan mengirimkan lebih banyak bantuan logistik, terutama setelah pertempuran meluas ke arah kawasan Tur al-Bahah, wilayah yang terletak di sebelah barat Kota Aden dan berbatasan dengan kota tersebut.

Kemajuan Angkatan Bersenjata Yaman di Front Taiz

Di medan pertempuran Kota Taiz, Angkatan Bersenjata Yaman berhasil mencatat kemajuan yang signifikan dari arah selatan. Sementara itu, serangan udara beruntun Angkatan Udara Arab Saudi di sekitar Kota Taiz tidak mampu menghentikan kemajuan tersebut.

Sumber-sumber lapangan mengatakan kepada surat kabar Al-Akhbar bahwa Angkatan Bersenjata Yaman berhasil memperoleh pencapaian penting di front Sabr al-Mawadim setelah terlibat pertempuran sengit dengan kelompok-kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Arab Saudi.

Sumber-sumber tersebut menambahkan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman kembali melanjutkan operasi pengamanan terhadap wilayah-wilayah yang masih tersisa di Gunung Sabr, yang menghadap pusat Kota Taiz.

Menurut mereka, runtuhnya posisi kelompok-kelompok bersenjata di sejumlah titik memungkinkan Angkatan Bersenjata Yaman menguasai beberapa wilayah, termasuk Kahlan, Al-Shaqab, Al-Najadah, dan sejumlah kawasan strategis lainnya.

Sumber-sumber tersebut juga menegaskan bahwa penguasaan Gunung Sabr memberikan keunggulan militer yang diperlukan Angkatan Bersenjata Yaman untuk menargetkan setiap pergerakan di Taiz.

Penguasaan kawasan tersebut juga menempatkan kelompok-kelompok bersenjata yang berada di wilayah itu dalam keadaan terkepung dari dua arah.

Kontak Politik di Taiz dan Berlanjutnya Penempatan Kelompok Bersenjata

Meskipun sumber-sumber setempat melaporkan adanya komunikasi intensif antara sejumlah pemimpin di dalam Kota Taiz dan pemerintah Yaman, kelompok-kelompok bersenjata masih mempertahankan posisi mereka di wilayah tengah dan selatan kota tersebut.

Menurut sumber-sumber itu, komunikasi yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir telah memungkinkan lebih banyak komandan militer dan keamanan keluar dengan aman dari dalam kota.

Kelompok-kelompok bersenjata tersebut secara khusus masih berada di kawasan Al-Tahrir, Al-Raudhah, Al-Qahirah, Al-Jumhuri, Al-Muzaffar, dan Wadi Ghufainah.

Berdasarkan laporan surat kabar Al-Akhbar, Angkatan Bersenjata Yaman menghindari operasi masuk secara militer ke kawasan-kawasan tersebut karena para anggota kelompok bersenjata berlindung di antara permukiman penduduk.

Di front utara Kota Taiz, Angkatan Bersenjata Yaman juga berhasil menguasai sejumlah kawasan permukiman baru di wilayah Usayfirah, yang berjarak tidak lebih dari lima kilometer dari pusat Kota Taiz.

Sebanyak 14 Orang Dilaporkan Gugur Syahid dalam Serangan Udara di Provinsi Al-Jawf

Dalam perkembangan lainnya, Kementerian Kesehatan Yaman pada hari sebelumnya mengumumkan bahwa serangan udara Arab Saudi terhadap Distrik Al-Hazm di Provinsi Al-Jawf, sebelah timur Kota Sana'a, telah menyebabkan 14 orang gugur syahid dan 16 lainnya terluka.

Menurut kementerian tersebut, tiga perempuan termasuk di antara para korban luka. Kementerian Kesehatan Yaman menjelaskan bahwa serangan-serangan tersebut menargetkan pasar utama Kota Al-Hazm.

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