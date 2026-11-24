Prosesi penghormatan terakhir dan pemakaman jenazah seorang syahid tak dikenal berusia 18 tahun dari masa Perang Pertahanan Suci (Perang Iran-Irak) berlangsung pada Senin pagi, 23 November 2026, bertepatan dengan peringatan kesyahidan Sayidah Ummul Banin Sa. Upacara yang digelar di kompleks perumahan Korps Garda Revolusi Fajr di Kota Shiraz, Provinsi Fars, Iran, tersebut dihadiri Komandan Sepah Fajr Provinsi Fars, sejumlah pejabat militer dan kepolisian, serta warga secara umum.

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