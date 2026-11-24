Acara penghormatan kepada Ayatullah Agung Wahid Khorasani diselenggarakan pada Senin, 23 November 2026, di kompleks Makam Suci Sayidah Fatimah Maksumah Sa, Qom, Iran. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Majelis Khobregan Rahbari (Majelis Ahli Kepemimpinan), Perhimpunan Pengajar Hauzah Ilmiah Qom, serta sejumlah lembaga pendidikan keagamaan tersebut dihadiri para ulama, santri Hauzah dan berbagai lapisan masyarakat.

Kode berita: 1894492