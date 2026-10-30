Senjata Hizbullah Tidak Bisa Dinegosiasikan, Hanya Kesepakatan Iran dan AS yang Penting bagi Kami

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Syeikh Naim Qassem, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, kembali menegaskan bahwa selama pendudukan rezim Zionis masih berlangsung dan serangannya terhadap Lebanon belum dihentikan, senjata perlawanan tidak akan menjadi bahan perundingan.

Ia menegaskan bahwa gerakan perlawanan berpegang pada hak sah untuk melakukan perlawanan serta jaminan yang diberikan oleh Perjanjian Taif dalam konstitusi Lebanon. Gerakan tersebut akan terus menghadapi setiap agresi terhadap dirinya maupun terhadap Lebanon.

Qassem juga meminta rezim Zionis menarik pasukannya sesuai dengan kesepakatan 27 November dan Resolusi 1701 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta menyerukan penempatan tentara Lebanon di wilayah selatan Sungai Litani.

Kesepakatan Kerangka Tidak Memiliki Legitimasi

Dalam sebuah pernyataan mengenai perkembangan politik Lebanon dan kawasan, Syeikh Naim Qassem menyatakan bahwa kesepakatan yang disebut sebagai kesepakatan kerangka tidak memiliki legitimasi.

Menurutnya, kesepakatan tersebut bertentangan dengan konstitusi Lebanon, Perjanjian Taif, undang-undang Lebanon, pidato pelantikan Presiden Lebanon, serta pernyataan kebijakan pemerintah Lebanon.

Ia menggambarkan kesepakatan itu sebagai kesepakatan yang batal dan tidak memiliki keberadaan hukum.

Qassem mengatakan, "Kesepakatan ini memberikan kepada musuh sesuatu yang bukan merupakan haknya, mengabaikan sumber-sumber kekuatan Lebanon, serta bertumpu pada upaya menciptakan perpecahan dan menghancurkan negara ini."

Kesepakatan Iran dan Amerika Serikat Menjadi Fokus Perhatian Hizbullah

Sekretaris Jenderal Hizbullah menegaskan bahwa gerakannya terus mengikuti perkembangan kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat. Ia menyebut kesepakatan tersebut sebagai satu-satunya sumber kekuatan yang tersedia, selain keteguhan gerakan perlawanan, rakyat mereka, dan para pendukungnya.

Syeikh Naim Qassem menegaskan bahwa kesepakatan tersebut telah menunjukkan efektivitasnya dalam mengurangi tingkat serangan terhadap Lebanon segera setelah nota kesepahaman diumumkan. Ia juga menyerukan diakhirinya dominasi Amerika Serikat dan campur tangannya dalam sejumlah bagian struktur pemerintahan Lebanon.

Qassem menegaskan, "Dominasi asing sama seperti pendudukan. Keduanya merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan nasional."

Ia selanjutnya menegaskan komitmen Hizbullah terhadap persatuan nasional dan mengatakan bahwa gerakan tersebut siap melakukan segala sesuatu yang dapat memperbaiki perpecahan dan menyatukan sikap berbagai pihak.

Ia juga meminta pihak-pihak lain menunjukkan komitmen mereka terhadap pendekatan tersebut melalui tindakan nyata.

Menanggapi Pemilu Israel: Siapa Pun yang Berkuasa, Pendudukan Harus Diakhiri

Mengenai hasil pemilihan umum rezim Zionis, Syeikh Naim Qassem mengatakan bahwa bagi Hizbullah tidak ada perbedaan siapa yang memimpin Israel, yang ia sebut sebagai entitas perampas. Ia menegaskan bahwa tidak ada pemerintahan rezim Zionis yang akan mampu melanjutkan pendudukannya. "Rezim ini harus keluar dari tanah kami," tegasnya.

Janji Rekonstruksi dan Penegasan Aliansi dengan Gerakan Amal

Sekretaris Jenderal Hizbullah kembali menegaskan janji gerakannya untuk membangun kembali wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan.

Ia mengatakan, "Kami akan tetap berdiri bersama untuk menyediakan tempat tinggal, melakukan perbaikan, dan membangun kembali dengan kemampuan kami sendiri, berupaya mendorong pemerintah Lebanon menjalankan kewajibannya, serta memanfaatkan bantuan dari negara-negara saudara dan sahabat."

Syeikh Naim Qassem juga menegaskan bahwa hubungan Hizbullah dengan Gerakan Amal serta kekuatan-kekuatan sekutu dan pendukung perlawanan tetap kokoh.

Ia mengatakan bahwa hubungan tersebut didasarkan pada sejumlah prinsip, antara lain kedaulatan Lebanon, pentingnya peran tentara nasional dan dukungan terhadapnya, penolakan terhadap segala bentuk perpecahan, serta dialog dan saling pengertian dengan seluruh kelompok masyarakat Lebanon dan lembaga-lembaga negara.

Namun, ia menegaskan bahwa semua itu harus tetap berada dalam kerangka prinsip-prinsip yang tidak dapat ditawar terkait kedaulatan nasional dan konstitusi.

Biaya Perlawanan Sangat Besar, tetapi Menyerah Tidak Akan Menyisakan Apa Pun

Syeikh Naim Qassem mengakui bahwa biaya yang harus ditanggung dalam perjuangan perlawanan sangat besar. Namun, ia sekaligus menegaskan bahwa menyerah dan memberikan konsesi tidak akan menyisakan apa pun.

Ia menyatakan bahwa seandainya tidak ada perlawanan, pengorbanan rakyat Lebanon, serta keteguhan mereka, termasuk para syuhada, korban luka, dan tawanan, juga kesediaan menanggung pengungsian dan kehancuran, rezim Zionis akan mulai membangun permukiman di Lebanon.

Menurutnya, rezim tersebut juga akan mengambil alih kendali politik, administrasi, dan wilayah di seluruh Lebanon.