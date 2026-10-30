Pembentukan Koalisi Yahudi–Arab Diperlukan untuk Mengakhiri Pemerintahan Netanyahu

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Yousef Jabareen, Ketua Daftar Bersama Arab di wilayah pendudukan, menyerukan pembentukan “kemitraan Yahudi–Arab yang nyata” untuk mengakhiri pemerintahan Benjamin Netanyahu. Ia menegaskan bahwa pembentukan alternatif politik bagi pemerintahan saat ini memerlukan dialog dengan para wakil warga Arab.

Jabareen, yang melontarkan kritik keras terhadap Netanyahu, mengatakan bahwa setiap kelompok politik yang ingin menawarkan alternatif nyata bagi pemerintahan saat ini harus berdialog dengan para perwakilan Arab.

Ia menggambarkan pemerintahan Netanyahu sebagai pemerintahan yang “berlumuran darah” dan mengatakan bahwa pemerintahan Netanyahu bersama Itamar Ben-Gvir telah mempersulit kehidupan warga Arab.

Ia juga menegaskan kesiapan Daftar Bersama Arab untuk menggunakan kekuatan politiknya guna menyingkirkan pemerintahan Netanyahu, Ben-Gvir, dan Bezalel Smotrich.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika penghitungan suara pemilihan parlemen menunjukkan adanya peningkatan jumlah kursi yang diproyeksikan akan diperoleh Daftar Bersama Arab.

Berdasarkan perkiraan awal, kelompok tersebut diprediksi memperoleh 12 kursi. Namun, setelah 70,7 persen suara dihitung, proyeksi menunjukkan peningkatan menjadi 13 kursi.

Peningkatan tersebut terjadi setelah Partai Yashar yang dipimpin Gadi Eisenkot kehilangan satu kursi. Berdasarkan hasil yang diumumkan dalam laporan tersebut, Partai Daftar Persatuan Arab juga diperkirakan memperoleh enam kursi sehingga total kursi partai-partai Arab mencapai 19 kursi.

Sementara itu, koalisi Netanyahu yang terdiri atas partai-partai sayap kanan dan keagamaan memperoleh 54 kursi, sedangkan koalisi Eisenkot meraih 49 kursi.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa tidak satu pun dari dua kubu utama berhasil mencapai mayoritas 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.

Dalam situasi tersebut, sikap partai-partai Arab dan kemungkinan kerja sama politik dengan mereka dapat memainkan peran penting dalam proses pembentukan pemerintahan mendatang.