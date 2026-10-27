Partai Demokrat Desak Penyelidikan Independen atas Hubungan Trump dengan Epstein

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kasus Jeffrey Epstein kembali menjadi salah satu isu utama dalam dinamika politik Amerika Serikat menjelang pemilu paruh waktu. Partai Demokrat mendesak penunjukan seorang penyelidik khusus yang independen untuk menyelidiki hubungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan pelaku kejahatan seksual tersebut.

Berdasarkan laporan tersebut, surat kabar The New York Times menegaskan bahwa Partai Demokrat menuduh Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyembunyikan bukti-bukti yang berkaitan dengan persoalan ini. Sementara itu, Gedung Putih membantah tuduhan tersebut.

Langkah Partai Demokrat ini membuat kasus Epstein kembali menjadi pusat perhatian publik, hanya sepekan menjelang pemilu paruh waktu Amerika Serikat.

Desakan tersebut didasarkan pada laporan yang disusun oleh staf Partai Demokrat di Komite Kehakiman DPR Amerika Serikat dengan judul “We Have Things in Common, Jeffrey” (Kita Memiliki Kesamaan, Jeffrey).

Laporan tersebut membahas berbagai dokumen dan kesaksian perempuan yang keterangannya berkaitan dengan lingkaran pergaulan Epstein.

Majalah Newsweek juga menjelaskan bahwa laporan tersebut mengkaji kesaksian 11 perempuan. Menurut Partai Demokrat, lima di antaranya secara langsung melontarkan tuduhan mengenai pelanggaran seksual serius yang dilakukan Trump dalam lingkungan yang berkaitan dengan Epstein atau di hadapannya.

Laporan tersebut mencakup sejumlah tuduhan, termasuk kesaksian Beatrice Cole yang menyatakan bahwa dirinya mengalami kekerasan seksual oleh Trump setelah bertemu dengan Trump dan Epstein di Hotel Plaza pada 1993.

Laporan itu juga merujuk pada kesaksian Stacey Williams yang menuduh Trump melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya di Trump Tower ketika Epstein berada di tempat tersebut.

Kesaksian Maria Farmer, salah seorang penyintas dalam kasus Epstein, juga dimuat dalam laporan tersebut. Ia menyatakan pernah bertemu Trump di kantor Epstein di New York.

Jeffrey Epstein, seorang pengusaha kaya asal Amerika Serikat, pernah menghadapi proses hukum atas tuduhan kejahatan seksual dan perdagangan anak di bawah umur. Ia meninggal dunia dalam tahanan pada 2019.

Kasus Epstein hingga kini masih menjadi perhatian publik Amerika Serikat karena luasnya hubungan yang dimilikinya dengan sejumlah tokoh politik dan ekonomi, serta berbagai pertanyaan yang terus muncul mengenai jangkauan jaringan eksploitasi seksual yang berkaitan dengannya.