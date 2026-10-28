Kejenuhan terhadap Netanyahu Dorong Partisipasi Pemilu Knesset ke Level Tertinggi Sejak 1977

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Tingkat partisipasi dalam pemilihan parlemen Israel melampaui 31 persen dalam lima jam pertama pemungutan suara.

Menurut seorang pejabat yang memberikan keterangan kepada jaringan Al Jazeera, angka tersebut merupakan tingkat partisipasi tertinggi yang pernah tercatat pada periode waktu yang sama sejak pemilu 1977.

Yossi Mekelberg, peneliti senior yang menjadi penasihat dalam Program Timur Tengah dan Afrika Utara di lembaga pemikir Chatham House, yang saat ini berada di wilayah pendudukan Israel, mengatakan bahwa tanda-tanda awal menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu tersebut.

Ia juga mengungkapkan bahwa banyak pemilih muda turut memberikan suara.

Mekelberg menilai tingginya partisipasi pemilih sebagai kemungkinan tanda munculnya fenomena yang disebut “Bibi Fatigue” atau “Kejenuhan terhadap Bibi”, istilah yang menggambarkan rasa lelah sebagian masyarakat terhadap berlanjutnya kekuasaan Benjamin Netanyahu.

Menurut analisisnya, kondisi tersebut dapat mendorong peningkatan perolehan suara partai-partai yang berada di sebelah kiri posisi politik Netanyahu maupun partai-partai yang lebih berhaluan kanan dibandingkan kelompok politiknya.

Meskipun demikian, sejauh mana kecenderungan tersebut akan memengaruhi hasil akhir pemilu masih belum dapat dipastikan. Pakar tersebut menggambarkan pemilu kali ini sebagai salah satu persaingan politik terpenting dalam beberapa tahun terakhir.

Ia juga mengatakan bahwa pemungutan suara tersebut mungkin dapat membuka peluang untuk memperbaiki hubungan Israel dengan negara-negara lain di dunia.

Perlu diketahui bahwa hasil jajak pendapat pemilu di wilayah pendudukan Israel menunjukkan bahwa koalisi pesaing Benjamin Netanyahu berpotensi mengungguli koalisi yang berkuasa dengan memperoleh 56 kursi, dibandingkan 50 kursi yang diperkirakan diraih Partai Likud.

Namun, berdasarkan angka-angka tersebut, tidak satu pun dari kedua kubu mencapai ambang batas 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.