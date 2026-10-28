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Araghchi: untuk memberi kesempatan kepada diplomasi, kami akan melanjutkan komunikasi dengan para perantara

28 Oktober 2026 - 23:17
Kode berita: 1883827
Source: ABNA
Araghchi: untuk memberi kesempatan kepada diplomasi, kami akan melanjutkan komunikasi dengan para perantara

Menteri Luar Negeri negara kami menegaskan: untuk memberi kesempatan kepada diplomasi, kami akan melanjutkan komunikasi erat dan berkelanjutan kami dengan para perantara.

Menurut laporan kantor berita Mehr, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kami, dengan menerbitkan unggahan di salah satu media sosial, menulis: sementara angkatan bersenjata pemberani kami sepenuhnya siap membela tanah air, Iran akan terus memberikan kesempatan kepada diplomasi untuk berhasil.

Ia menambahkan: untuk mengkaji ide-ide yang dapat memungkinkan pelaksanaan rencana tujuh hari, bahkan dalam waktu kurang dari satu minggu, kami akan melanjutkan komunikasi erat dan berkelanjutan kami dengan para perantara.

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