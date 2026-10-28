Aref: blokade laut adalah peluang untuk pengembangan koridor

Menurut laporan kantor berita Abna, Mohammad Reza Aref, Wakil Presiden Pertama, dalam rapat Staf Nasional Transit dengan menyebut pentingnya pengembangan infrastruktur transportasi negara, menyatakan: pengembangan transportasi dan penyelesaian koridor Utara — Selatan dan Timur — Barat termasuk prioritas pemerintah keempat belas.

Ia menambahkan: sejak awal pemerintahan, langkah-langkah baik dimulai di bidang ini dan proses ini berjalan dengan percepatan, tetapi kemudian muncul masalah blokade laut dari pihak musuh, yang tentunya blokade ini menciptakan peluang baru bagi negara untuk mengembangkan perlintasan dan terminal perbatasan lainnya.

Peningkatan beberapa kali lipat impor kereta api meskipun ada blokade laut

Dalam lanjutan rapat ini, laporan tentang situasi perdagangan negara pada semester pertama tahun ini disajikan.

Berdasarkan laporan ini, meskipun ada blokade laut, impor negara melalui perbatasan laut utara, perbatasan jalan dan perbatasan kereta api meningkat beberapa kali lipat.

Juga dalam periode ini, ekspor melalui perbatasan laut utara, perbatasan jalan dan jalur kereta api tumbuh sangat besar.

Statistik ini disajikan dalam rapat Staf Nasional Transit sebagai bagian dari laporan kinerja jalur perdagangan dan transportasi negara.