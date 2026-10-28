Ketegangan Yaman dan Arab Saudi Belum Mereda, Sana'a Tetap Bersikeras pada Persyaratannya

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Meskipun terdapat berbagai laporan mengenai upaya regional untuk meredakan ketegangan antara Yaman dan Arab Saudi, khususnya setelah kunjungan para pejabat koalisi Makkah ke Teheran, Angkatan Bersenjata Yaman pada hari sebelumnya justru meningkatkan intensitas serangan hingga jauh ke dalam wilayah Arab Saudi.

Berdasarkan laporan surat kabar Lebanon, Al-Akhbar, serangan tersebut menyasar Kementerian Pertahanan Arab Saudi di ibu kota Riyadh, kilang minyak Ras Tanura di wilayah timur negara itu, serta sejumlah sasaran lainnya. Rangkaian operasi tersebut berlangsung sejak dini hari hingga sore.

Sementara itu, Turki al-Maliki, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, mengumumkan bahwa tiga drone Yaman berhasil dicegat di wilayah timur Arab Saudi.

Brigadir Jenderal Yahya Saree, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, juga menyatakan bahwa pasukannya telah melaksanakan serangkaian operasi militer. Operasi terpenting di antaranya adalah serangan terhadap markas Kementerian Pertahanan Arab Saudi dan dua pesawat angkut militer menggunakan dua rudal balistik.

Menurut Saree, salah satu pesawat tersebut menjadi sasaran di Bandara Najran, sedangkan pesawat lainnya diserang di Pangkalan Udara Raja Khalid, kawasan Khamis Mushait.

Ia juga menambahkan bahwa Bandara Internasional Abha menjadi sasaran serangan drone yang mengakibatkan terganggunya lalu lintas penerbangan di bandara tersebut.

Sebelumnya, Angkatan Bersenjata Yaman juga telah mengumumkan pelaksanaan dua operasi militer.

Operasi pertama berupa serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, sementara operasi kedua menyasar stasiun-stasiun pemompaan minyak mentah di sepanjang jalur pipa minyak Timur–Barat dengan menggunakan sejumlah drone.

Persyaratan Yaman untuk Meredakan Ketegangan: Dari Pencabutan Blokade hingga Pembayaran Ganti Rugi

Sejumlah pengamat menilai operasi-operasi tersebut sebagai tanda bahwa belum terjadi penurunan ketegangan yang nyata antara Sana'a dan Riyadh.

Menurut surat kabar Al-Akhbar, Yaman sebelumnya telah menetapkan bahwa kesediaannya untuk meredakan ketegangan bergantung pada penerimaan sejumlah tuntutan oleh pemerintah Arab Saudi, yang dianggap sebagai hak-hak sah rakyat Yaman.

Tuntutan tersebut mencakup pencabutan blokade, penghentian serangan, penyelesaian persoalan gaji pegawai pemerintah, pengakhiran penderitaan keluarga para tawanan, pembukaan kembali jalan-jalan, serta pembayaran ganti rugi.

Menurut para pejabat Yaman, Arab Saudi tidak memiliki keinginan yang sungguh-sungguh untuk kembali menempuh jalan perdamaian.

Sementara itu, Riyadh disebut belum berhasil mencapai kemajuan di medan pertempuran dan masih bersikeras melanjutkan ketegangan internal Yaman melalui apa yang disebut sebagai Operasi Fajar Yaman.

Dalam perkembangan terbaru, ratusan orang dari provinsi-provinsi selatan Yaman dilaporkan telah dikerahkan dalam beberapa jam terakhir menuju wilayah barat Provinsi Lahij dan bagian selatan Selat Bab el-Mandeb.

Menurut Al-Akhbar, pasukan tersebut bergerak di bawah komando Badr al-Harbi, seorang perwira Arab Saudi.

Dalam perkembangan terkait, sejumlah sumber politik yang berbicara kepada Al-Akhbar membantah laporan media-media berbahasa Ibrani mengenai pembayaran satu miliar dolar AS oleh Arab Saudi kepada Yaman sebagai imbalan atas penurunan ketegangan.

Sumber-sumber tersebut menegaskan bahwa laporan semacam itu disebarluaskan oleh Riyadh dengan tujuan menguji reaksi Sana'a.

Selain itu, sejumlah aktivis politik dan media menilai langkah Arab Saudi meminta Iran menjadi mediator untuk meredakan ketegangan sebagai upaya lain untuk menghindari pelaksanaan kewajiban yang sebelumnya telah disepakati Riyadh berdasarkan peta jalan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menurut mereka, Arab Saudi berusaha kembali menampilkan dirinya sebagai mediator perdamaian, bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab memimpin serangan dan blokade terhadap Yaman.

Kemajuan Pasukan Yaman di Pegunungan yang Menghadap Selat Bab el-Mandeb

Di medan pertempuran dalam negeri Yaman, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan keberhasilannya menguasai wilayah-wilayah luas dan strategis di Pegunungan Kahbub yang menghadap Selat Bab el-Mandeb.

Pasukan tersebut juga menegaskan bahwa mereka berhasil menggagalkan upaya pasukan militer yang berafiliasi dengan Arab Saudi untuk bergerak maju dari arah selatan Selat Bab el-Mandeb.

Menurut Angkatan Bersenjata Yaman, selama pertempuran tersebut, konsentrasi pasukan pihak lawan menjadi sasaran sejumlah rudal balistik dan persenjataan berat.

Serangan itu dilaporkan mengakibatkan sejumlah anggota pasukan yang berafiliasi dengan Arab Saudi tewas dan terluka, serta menghancurkan beberapa kendaraan dan peralatan militer.

Sebagai balasan, pesawat-pesawat tempur Arab Saudi kembali melancarkan serangkaian serangan udara intensif terhadap Pulau Mayyun.

Menurut Al-Akhbar, pesawat-pesawat tempur tersebut juga menyerang sasaran-sasaran sipil di Kota Mocha, sebuah kota pesisir di wilayah barat Provinsi Taiz.

Bantahan terhadap Laporan Kemajuan Pasukan Al-Amaliqah

Di sisi lain, sejumlah sumber militer dalam keterangannya kepada Al-Akhbar membantah kebenaran laporan media-media yang dekat dengan Arab Saudi mengenai keberhasilan pasukan Al-Amaliqah mencapai wilayah barat daya Bandara Dhubab, dekat Selat Bab el-Mandeb.

Al-Amaliqah merupakan formasi militer Salafi yang berafiliasi dengan wilayah selatan Yaman.

Sumber-sumber tersebut menjelaskan bahwa gambar-gambar yang diterbitkan oleh media-media tersebut sebenarnya diambil di sebuah wilayah yang berjarak 18 kilometer dari Pegunungan Kahbub yang strategis.

Wilayah tersebut terletak di bagian paling barat Distrik Al-Mudharabah, Provinsi Lahij, Yaman selatan.

Menurut sumber-sumber tersebut, pasukan Al-Amaliqah berusaha merebut kembali sejumlah posisi yang sebelumnya mereka tinggalkan setelah ratusan personelnya mundur dari kawasan Al-Suqya, yang terletak di daerah Ras al-Ararah, wilayah barat Lahij.

Selain itu, pasukan Salafi Dara' al-Watan (Perisai Tanah Air) juga berusaha merebut kembali sejumlah posisi mereka di sisi timur Pegunungan Kahbub yang telah dikuasai Angkatan Bersenjata Yaman.

Namun, menurut sumber-sumber tersebut, berbagai upaya itu tidak menghasilkan kemajuan di medan pertempuran.

Sebaliknya, Angkatan Bersenjata Yaman menegaskan bahwa mereka telah memperoleh kemajuan tambahan di wilayah pesisir Provinsi Lahij dan berhasil menguasai kawasan-kawasan luas di provinsi yang berbatasan dengan Kota Aden tersebut.