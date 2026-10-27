Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Bertemu Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei Tekankan Persatuan dan Keamanan Nasional

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran, mengadakan pertemuan dengan Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran.

Dalam pertemuan tersebut, Ayatullah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei menyebut Dewan Tinggi Keamanan Nasional beserta sekretariatnya sebagai “persimpangan strategis pengelolaan urusan negara”.

Beliau menekankan adanya hubungan saling memengaruhi antara empat bidang utama, yakni kebudayaan, politik, ekonomi, dan keamanan. Oleh karena itu, setiap pengambilan keputusan dalam masing-masing bidang harus disertai pertimbangan dan kajian pendukung yang sesuai.

Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran menegaskan bahwa keputusan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan memerlukan peta jalan yang didasarkan pada gambaran menyeluruh mengenai setiap langkah, mulai dari titik awal hingga tujuan akhirnya.

Penguatan solidaritas dan persatuan nasional, serta peningkatan rasa saling percaya antara masyarakat dan para pejabat negara, juga menjadi bagian dari pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut.

Selain itu, dibahas pula pentingnya memanfaatkan berbagai kewenangan yang tersedia dalam konstitusi, khususnya Pasal 176, untuk membantu presiden dan lembaga-lembaga eksekutif dalam mempermudah serta mempercepat penyelesaian persoalan negara.

Perlindungan keamanan nasional dan regional melalui pengelolaan Selat Hormuz, serta penguatan hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga berdasarkan kepentingan bersama yang berkelanjutan, turut menjadi agenda pembahasan.

Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran menyatakan bahwa kondisi musuh yang semakin kehilangan jalan keluar merupakan salah satu hasil dari perlawanan nasional.

Beliau juga menekankan pentingnya penyampaian informasi secara aktif dan tepat waktu agar masyarakat terus berpartisipasi dalam membela negara dan sistem pemerintahan.

Di samping itu, beliau menegaskan perlunya memperjuangkan pemenuhan hak dan kepentingan bangsa Iran serta Front Perlawanan melalui realisasi berbagai persyaratan yang telah diajukan para pejabat negara, dengan tujuan mengakhiri perang dan mengakhiri keadaan “tidak perang, tidak damai”.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional menyampaikan laporan mengenai kondisi negara di berbagai bidang serta berbagai upaya yang sedang dilaksanakan.

Dalam laporannya, Dr. Mohsen Rezaei menjelaskan bahwa salah satu langkah yang tengah dijalankan Sekretariat Dewan Tinggi Keamanan Nasional adalah menindaklanjuti kebijakan strategis Republik Islam Iran untuk “membangun tatanan dan pengaturan regional yang tumbuh dari dalam kawasan itu sendiri.”