Menurut laporan kantor berita Abna, Brigadir Jenderal Mohammad Akrami-Nia, juru bicara Angkatan Darat Republik Islam Iran, dalam pertemuan dengan para komandan dan personel Angkatan Udara, dengan menekankan peningkatan kesiapan angkatan bersenjata, termasuk Angkatan Darat Republik Islam Iran dan Korps Garda Revolusi Islam, mencatat: kesiapan angkatan darat telah meningkat dibandingkan sebelumnya, dan saat ini atas perintah Panglima Tertinggi Angkatan Darat, kontrol dan pengawasan yang lebih kuat diberlakukan di Selat Hormuz.

Juru bicara angkatan darat melanjutkan dengan memperingatkan pemilik kapal dan menekankan: kami mengingatkan sekali lagi bahwa kapal-kapal untuk melintas dengan aman di Selat Hormuz harus melakukan koordinasi yang diperlukan dengan angkatan bersenjata Republik Islam Iran.

Brigadir Jenderal Akrami-Nia, dengan merujuk pada peningkatan kemampuan pertahanan dan pengawasan di wilayah strategis ini, menambahkan: dengan masuknya sistem baru, optimalisasi sistem sebelumnya, dan penguatan organisasi tempur Angkatan Darat Republik Islam Iran, tingkat pengawasan Selat Hormuz telah ditingkatkan, dan proses ini akan berlanjut dengan kuat.

Ia kemudian menganalisis tujuan dan strategi musuh di kawasan dan menegaskan: musuh untuk menyerang Iran mengejar tujuan yang melampaui isu nuklir, regional, dan rudal, dan isu-isu ini hanyalah dalih untuk memajukan tujuan tersembunyi; tetapi Republik Islam Iran dengan keteguhan dan tindakan efektifnya telah mencegah musuh mencapai tujuannya, dan musuh telah gagal dalam mewujudkan rencananya.