Menurut laporan kantor berita Abna, Ismail Baghai, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Rabu malam, sebagai reaksi terhadap klaim Senator John Cornyn, dengan mempublikasikan unggahan di salah satu media sosial menulis: orang bodoh berkata: dalam hadis disebutkan bahwa Yakub dimakan serigala di atas menara. Seseorang bangkit dan berseru: hai orang bodoh! Itu bukan dalam hadis, tetapi dalam Al-Qur'an; itu bukan Yakub, tetapi Yusuf; itu bukan di atas menara, tetapi di dasar sumur; itu bukan serigala, tetapi serigala; dan lagi pula beritanya sendiri palsu!

Ia menambahkan: senator Amerika ini, jika tidak membatasi dirinya pada teks dan bisikan AIPAC tentang Iran, mungkin akan memahami sejak awal bahwa pernyataan Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, pada 18 November, adalah tentang pengembangan fasilitas pengayaan uranium di Yongbyon, dan fasilitas ini berada di Korea Utara, bukan Iran!