Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Islam, dalam menjelaskan poin pertama pidatonya dengan merujuk pada ancaman militer musuh, mengatakan: rekan-rekan terkasih dan bangsa Iran yang mulia! Hari ini kembali para pemimpin Gedung Putih dan rezim Zionis, untuk menyelamatkan diri dari lumpur krisis internal yang tak terpecahkan dan medan pemilihan mereka, menabuh genderang perang yang lapuk dan kosong; tetapi itu khayalan belaka!

Haji-Babai menegaskan: jika perang ini kembali berkobar, mereka harus tahu bahwa awal perang mungkin sesuai kehendak mereka, tetapi akhirnya tidak akan pernah berada di tangan mereka. Api mereka nyalakan, tetapi nyalanya akan menjilat mereka sendiri juga.