Menurut laporan kantor berita Abna, Sardar Shekarchi dalam bagian lain pidatonya, dengan merujuk pada proses kemunduran kekuatan Amerika dan front kesombongan, menyatakan: jalur pergerakan kesombongan global, khususnya Amerika yang kriminal dan rezim Zionis, adalah jalur kemunduran dan kehancuran, dan Republik Islam Iran dengan mengandalkan kemampuan dirinya akan berusaha mempercepat kemunduran ini.

Menjawab pertanyaan tentang perubahan militer di kawasan dan kemungkinan kejutan baru bagi musuh, ia juga menegaskan: metode dan strategi kemajuan Iran di bidang pertahanan dan militer akan berbeda dari masa lalu, dan karena kebutuhan menjaga informasi, rinciannya tidak dapat diungkapkan.