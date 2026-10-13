Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar «New York Times» melaporkan bahwa Arab Saudi menghadapi pilihan terbatas dalam perangnya dengan orang Yaman. Mohammed bin Salman, putra mahkota negara ini, setelah operasi berat yang dilakukan terhadap Arab Saudi selama lebih dari satu dekade terakhir, menghadapi tekanan yang meningkat untuk mencapai solusi terkait perang melawan dan menghentikan serangan rudal dan drone orang Yaman.

Para analis berpendapat bahwa orang Yaman telah memperoleh kekuatan lebih sejak perang menghancurkan sebelumnya yang dilancarkan Arab Saudi terhadap negara ini. Mereka melakukan tiga serangan berat terhadap bandara Riyadh dalam beberapa hari terakhir yang menewaskan dan melukai banyak orang. Angkatan bersenjata Yaman telah menargetkan mimpi ambisius Bin Salman untuk mengubah Arab Saudi menjadi pusat kerja dan pariwisata global.

Berdasarkan laporan ini, konflik militer dengan pasukan Yaman tidak akan menyebabkan kekalahan mereka, dan solusi politik juga tidak akan berhasil karena plafon tuntutan Yaman telah meningkat. Mereka setelah konflik berulang dengan musuh yang lebih kuat, telah memperoleh kekuatan lebih. Dalam perang Amerika melawan Yaman dan pada bulan pertamanya, setidaknya satu miliar dolar amunisi digunakan.

Gregory Gause, analis urusan Arab Saudi di lembaga penelitian Washington, menekankan bahwa orang Saudi untuk mengakhiri situasi ini harus mencari berakhirnya perang Amerika melawan Iran.

Ia mengatakan: Hal penting adalah bahwa orang Saudi telah menderita pukulan berat dari orang Yaman di sektor infrastruktur, sementara orang Yaman tidak kehilangan banyak. Situasi ini membuat siapa pun yang mencari investasi di Arab Saudi menjadi enggan.