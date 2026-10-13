Mayor Jenderal Vahidi: Tidak ada kekuatan ekstra-regional yang berhak campur tangan di Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mayor Jenderal Ahmad Vahidi, Panglima Tertinggi Garda Revolusi Islam, setelah mempublikasikan gambar ini di akunnya di salah satu media sosial, menulis: Tidak ada kekuatan ekstra-regional yang berhak mengancam, hadir dengan niat hegemonik, atau campur tangan di Selat Hormuz dan Teluk Persia.
13 Oktober 2026 - 12:25
Kode berita: 1877537
Source: ABNA
Mayor Jenderal Vahidi, Panglima Tertinggi Garda Revolusi, menulis di akunnya: «Tidak ada kekuatan ekstra-regional yang berhak mengancam, hadir dengan niat hegemonik, atau campur tangan di Selat Hormuz dan Teluk Persia.»
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