Mayor Jenderal Vahidi: Tidak ada kekuatan ekstra-regional yang berhak campur tangan di Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita ABNA, Mayor Jenderal Ahmad Vahidi, Panglima Tertinggi Garda Revolusi Islam, setelah mempublikasikan gambar ini di akunnya di salah satu media sosial, menulis: Tidak ada kekuatan ekstra-regional yang berhak mengancam, hadir dengan niat hegemonik, atau campur tangan di Selat Hormuz dan Teluk Persia.