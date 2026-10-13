Gharib-Abadi: Iran menyambut baik diplomasi

Menurut laporan kantor berita ABNA, Kazem Gharib-Abadi, Wakil Menteri Urusan Hukum dan Internasional Kementerian Luar Negeri negara kami, dalam wawancara dengan saluran Al-Arabi menambahkan: Teheran sedang menyelesaikan jawabannya terhadap catatan dan pandangan pihak Amerika mengenai rencana yang diajukan oleh Iran di New York.

Ia, dengan menyatakan bahwa Iran akan mengumumkan pendapatnya setelah konsultasi melalui mediator, mengatakan: Teheran tetap siap untuk diplomasi dengan syarat bahwa hal-hal yang diajukan itu nyata.

Gharib-Abadi menegaskan: Iran selalu menyambut baik diplomasi dan dalam hal ini serta dalam hal dialog dengan pihak mana pun tidak pernah lalai.

Ia mengatakan: Kesiapan Iran untuk membela diri dan berperang tidak kurang dari kesiapan negara untuk bernegosiasi.

Wakil Menteri Urusan Hukum dan Internasional Kementerian Luar Negeri menyatakan: Kelanjutan partisipasi dalam pembicaraan menunjukkan kelenturan politik dan komitmen Teheran terhadap proses diplomatik, dan Amerika juga harus kembali melaksanakan komitmennya.

Gharib-Abadi selanjutnya dengan menekankan bahwa Teheran tidak melanggar satu pun dari komitmennya, menambahkan: Washington tidak memenuhi komitmennya berdasarkan nota kesepahaman Islamabad dan harus mengambil langkah-langkah kompensasi dalam hal ini.

Ia menegaskan: Selama pihak Amerika telah sepenuhnya melanggar semua komitmennya, Iran tidak boleh diharapkan menunjukkan kelenturan lebih dalam hal ini.