Menurut laporan kantor berita ABNA, majalah «Atlantic» mengutip sumber-sumber yang dekat dengan Presiden Amerika Donald Trump melaporkan: Ketidakmampuan Trump mengakhiri perang dengan Iran membuatnya marah dan pada saat yang sama secara aneh melumpuhkannya. Ini sementara Trump terbiasa bahwa seluruh dunia dari para pemimpin hingga media memperhatikannya.

Dalam lanjutan laporan ini disebutkan: Dia kehilangan akal sehatnya karena Iran tidak akan mendengarkan kata-kata Trump. Iran telah melanjutkan ancaman terhadap kapal tanker minyak di Selat Hormuz, dan harga rata-rata solar di Amerika Serikat telah melewati batas 6 dolar per galon dan meningkatkan biaya barang yang diangkut dengan truk di jalan raya negara.

Berdasarkan laporan ini, Partai Republik sangat takut bahwa harga energi yang tinggi dapat membantu Partai Demokrat menguasai DPR dan Senat dalam pemilihan tengah periode. Trump mencari korban dan tampaknya dia menganggap Ukraina bersalah. Meskipun menyalahkan negara Eropa yang berjuang untuk keberadaannya karena kenaikan harga minyak global mungkin tampak mustahil, namun tampaknya Trump lebih memilih ini daripada menerima tanggung jawab atas keputusannya untuk menyerang Iran.