Muqtada al-Sadr: Larangan Hijab di Azerbaijan Akan Memicu Meningkatnya Ekstremisme

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Muqtada al-Sadr menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah Republik Azerbaijan mengenai larangan hijab melalui sebuah unggahan di platform media sosial X.

Al-Sadr menegaskan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan dalam negeri Azerbaijan. Namun, menurutnya, memberikan peringatan, nasihat, dan menyampaikan pandangan berdasarkan tanggung jawab keagamaan merupakan suatu keharusan.

Larangan Hijab Dinilai sebagai Bentuk Ekstremisme Sekuler

Pemimpin Gerakan Nasional Syiah Irak tersebut menyebut kebijakan pemerintah Azerbaijan sebagai bentuk “ekstremisme sekuler” (secular extremism).

Ia bahkan membandingkan pendekatan tersebut dengan pola pikir ekstrem yang digunakan kelompok-kelompok radikal, termasuk ISIS atau Daesh.

Menurut Al-Sadr, anggapan bahwa pelarangan hijab dapat menjadi jalan untuk membentuk masyarakat sekuler sekaligus membebaskan perempuan merupakan pandangan yang keliru.

“Mereka yang menganggap keputusan pelarangan hijab sebagai pintu menuju sekularisasi masyarakat dan kebebasan perempuan benar-benar telah melakukan kesalahan besar dan terjebak dalam khayalan,” tegasnya.

Sekularisme Sejati Harus Menghormati Kebebasan Individu

Al-Sadr menekankan bahwa sekularisme yang sesungguhnya seharusnya dibangun di atas prinsip kebebasan dan penghormatan terhadap kehidupan pribadi setiap individu. Menurutnya, kebijakan yang melarang perempuan mengenakan hijab justru bertentangan dengan prinsip kebebasan tersebut. Ia juga memperingatkan bahwa pelarangan hijab tidak akan menghasilkan dampak sebagaimana yang diharapkan oleh para pendukung kebijakan itu.

Sebaliknya, Al-Sadr menilai keputusan tersebut justru dapat memperkuat tekad perempuan untuk mempertahankan hijab sebagai bagian dari identitas dan keyakinan agama mereka.

“Larangan hijab tidak akan pernah menghasilkan tujuan yang diperkirakan oleh para pendukungnya. Bahkan, kebijakan tersebut mungkin justru akan membuat perempuan semakin teguh berpegang pada hijab,” ujarnya.

Al-Sadr Ingatkan Pengalaman Tunisia dan Turki

Dalam pernyataannya, Al-Sadr juga menekankan pentingnya mempertahankan pendekatan yang moderat dan menjunjung keseimbangan dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat. Ia merujuk pada pengalaman sejumlah negara lain, termasuk Tunisia dan Turki, yang pernah menerapkan pembatasan terhadap penggunaan hijab.

Menurutnya, kebijakan-kebijakan serupa dapat memiliki dimensi politik yang lebih luas, termasuk kemungkinan adanya upaya untuk menyingkirkan Islam moderat dan memperluas pengaruh kelompok-kelompok sekuler dalam struktur pemerintahan.

Al-Sadr memperingatkan bahwa pendekatan seperti itu berisiko memperuncing ketegangan antara pemerintah dan masyarakat beragama, alih-alih menciptakan kehidupan sosial yang lebih bebas dan harmonis.

“Hijab adalah Simbol Kesucian Diri dan Moderasi”

Pada akhir pernyataannya, Muqtada al-Sadr kembali menegaskan kedudukan penting hijab dalam ajaran Islam.

Ia menutup pesannya dengan menggunakan tagar berbahasa Arab:

#الحجاب_رمز_العفة_والاعتدال

Yang berarti: “Hijab adalah simbol kesucian diri dan sikap moderat.”

Melalui pernyataan tersebut, Al-Sadr menegaskan pandangannya bahwa kebebasan perempuan tidak seharusnya diwujudkan melalui pemaksaan untuk meninggalkan simbol-simbol keagamaan, melainkan melalui penghormatan terhadap hak individu dalam menjalankan keyakinannya.