PBB: Dunia Tertinggal dalam Upaya Mengatasi Kekerasan terhadap Anak; Gaza Menjadi Simbol Hilangnya Masa Kanak-Kanak

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam laporan terbarunya kepada Majelis Umum PBB menyampaikan peringatan mengenai meningkatnya ancaman kekerasan terhadap anak-anak di berbagai belahan dunia.

Dengan menyoroti hilangnya kesempatan anak-anak Palestina di Gaza untuk menikmati masa kanak-kanak serta dampak psikologis yang ditimbulkan peperangan, PBB menyerukan penguatan langkah-langkah nyata, penyediaan dukungan pendanaan, serta penegakan pertanggungjawaban terhadap para pelaku pelanggaran hak anak.

PBB Menyerukan Langkah Global yang Lebih Kuat

Najat Maalla M’jid, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kekerasan terhadap Anak, menegaskan bahwa berbagai upaya yang dilakukan saat ini masih belum memadai.

Ia menyerukan tindakan global yang lebih kuat untuk melindungi anak laki-laki maupun perempuan yang semakin banyak terdampak berbagai krisis.

Setelah menyampaikan laporan terakhirnya kepada Majelis Umum PBB, Maalla M’jid menjelaskan bahwa kerawanan pangan dan perkembangan teknologi yang sangat cepat turut mempersulit upaya mengurangi kekerasan terhadap anak.

Ia menggambarkan laporan tersebut sebagai “peringatan serius” yang menuntut mobilisasi sumber daya dan tindakan yang lebih luas dari masyarakat internasional.

Penyampaian laporan kepada negara-negara anggota PBB tersebut bertepatan dengan peringatan 20 tahun diterbitkannya kajian global pertama PBB mengenai kekerasan terhadap anak.

Meskipun dunia telah mengalami berbagai perubahan selama dua dekade terakhir, Maalla M’jid menekankan bahwa masyarakat internasional masih menghadapi krisis yang berlapis, kompleks, dan terus berlangsung.

Satu dari Lima Anak di Dunia Hidup dalam Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan laporan tersebut, saat ini satu dari setiap lima anak hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Perwakilan Khusus PBB itu menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak hanya ditemukan di negara-negara miskin, tetapi juga terjadi di negara-negara kaya.

“Kondisi ini tidak hanya terjadi di negara-negara miskin, tetapi juga di negara-negara kaya, meskipun berbagai pengeluaran telah dialokasikan untuk bantuan tunai, bantuan keuangan, dan program-program serupa,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kenaikan harga-harga di seluruh dunia serta meningkatnya kerawanan pangan sebagai persoalan lain yang mengkhawatirkan.

Selain itu, Maalla M’jid mengingatkan bahwa di sejumlah negara terdapat penentangan dan kemunduran dalam perlindungan hak asasi manusia.

Perkembangan Teknologi dan AI Membawa Ancaman Baru bagi Anak

Dalam laporannya, Perwakilan Khusus PBB turut menyinggung apa yang disebutnya sebagai perkembangan teknologi yang luar biasa dan berlangsung sangat cepat, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Menurutnya, perkembangan teknologi memang membuka berbagai peluang baru. Namun, pada saat yang sama, teknologi juga menciptakan ruang yang semakin luas bagi berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.

Ancaman tersebut meliputi eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak, perundungan di internet (cyberbullying), penyalahgunaan teknologi manipulasi gambar dan video atau deepfake, serta perekrutan anak untuk terlibat dalam kegiatan kriminal.

Ia memperingatkan bahwa kemajuan teknologi harus diiringi dengan perlindungan yang memadai agar anak-anak tidak menjadi korban penyalahgunaan berbagai perangkat dan platform digital.

Konflik Bersenjata dan Krisis Kemanusiaan Memperbesar Risiko Kekerasan

Perwakilan PBB tersebut juga memperingatkan bahwa kerawanan pangan, pengungsian, krisis ekonomi, dan konflik bersenjata semakin meningkatkan risiko anak-anak mengalami berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Di antara bentuk eksploitasi yang menjadi perhatian adalah perkawinan anak, pekerja anak, serta penggunaan anak-anak dalam aktivitas kriminal.

Menurut Maalla M’jid, berbagai krisis tersebut saling berkaitan dan dapat memperburuk kerentanan anak-anak, terutama mereka yang hidup di wilayah konflik atau mengalami kesulitan ekonomi.

Gaza Menjadi Gambaran Penderitaan Anak Akibat Peperangan

Dalam pembahasannya mengenai anak-anak Palestina, Maalla M’jid secara khusus menyoroti penderitaan yang mereka alami akibat perang.

Ia menegaskan bahwa kondisi yang dihadapi anak-anak Palestina, mulai dari hilangnya kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanak hingga trauma psikologis yang mereka tanggung, merupakan sesuatu yang “tidak dapat diterima.”

Pernyataan tersebut menyoroti bahwa dampak peperangan terhadap anak tidak hanya berupa luka fisik atau ancaman kematian, tetapi juga mencakup penderitaan psikologis yang dapat memengaruhi kehidupan mereka.

Perwakilan PBB itu kemudian menekankan perlunya meminta pertanggungjawaban para pelaku pelanggaran hak anak, termasuk pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dua Dekade Berlalu, Dunia Masih Membutuhkan Kerja Sama Internasional

Maalla M’jid menyatakan bahwa 20 tahun setelah diterbitkannya laporan pertama Majelis Umum PBB mengenai kekerasan terhadap anak, keberhasilan dalam mengatasi persoalan tersebut masih sangat bergantung pada kerja sama multilateral yang efektif.

Menurutnya, tantangan utama saat ini adalah bagaimana menyatukan kembali negara-negara di dunia dengan menempatkan anak-anak sebagai pusat perhatian, sehingga perlindungan dan kesejahteraan mereka dapat terjamin.

Ia menjelaskan bahwa hingga kini 55 negara telah bergabung dalam Aliansi Global Negara-Negara Pelopor untuk Mengakhiri Kekerasan terhadap Anak, dan sejumlah negara lainnya sedang dalam proses untuk bergabung.

Aliansi yang diluncurkan pada 2024 tersebut merupakan mekanisme kerja sama yang dipimpin oleh negara-negara anggotanya. Tujuan utamanya adalah membantu pemerintah menerjemahkan komitmen politik menjadi tindakan nyata untuk melindungi anak-anak.

Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pembelajaran bersama antarnegeri, penguatan kerja sama, serta pertukaran pengalaman dan praktik pelaksanaan program.

Anak-Anak dan Generasi Muda Harus Menjadi Bagian dari Solusi

Pada bagian akhir pernyataannya, Perwakilan Khusus PBB menegaskan bahwa anak-anak dan generasi muda bukan hanya kelompok yang perlu dilindungi, melainkan juga memiliki peran penting dalam menemukan solusi untuk mengakhiri kekerasan yang mereka alami.

Ia menekankan pentingnya melibatkan suara, pengalaman, dan partisipasi anak-anak dalam berbagai upaya perlindungan. “Anak-anak tidak menunggu. Mereka bahkan sudah mulai bertindak sekarang,” tegas Maalla M’jid.

Pernyataan tersebut menjadi penutup seruan PBB agar masyarakat internasional tidak hanya menyampaikan komitmen mengenai perlindungan anak, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk memastikan setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, terbebas dari kekerasan dan eksploitasi.