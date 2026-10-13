Setiap Serangan terhadap Sanaa Akan Dibalas dengan Serangan Keras dan Menyakitkan di Riyadh

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Yahya Saree, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, menyampaikan ancaman tersebut menyusul meningkatnya intensitas serangan balasan antara kedua negara serta ancaman Arab Saudi untuk melancarkan serangan lebih lanjut terhadap Yaman.

Dalam pernyataannya, Angkatan Bersenjata Yaman kembali memperingatkan perusahaan-perusahaan penerbangan, para penumpang, serta petugas bandara agar memperhatikan peringatan sebelumnya mengenai bandara dan wilayah udara yang telah dinyatakan sebagai kawasan berisiko.

Angkatan Bersenjata Yaman Minta Pekerja Menjauhi Fasilitas Aramco

Selain mengeluarkan peringatan terkait penerbangan, Angkatan Bersenjata Yaman juga meminta seluruh pekerja dan warga sipil yang berada di sekitar fasilitas milik perusahaan minyak Arab Saudi, Aramco, untuk segera meninggalkan kawasan tersebut dan menjaga jarak.

Peringatan itu disampaikan karena pihak militer Yaman menyatakan bahwa fasilitas-fasilitas tersebut dianggap sebagai sasaran militer yang sah menurut penilaiannya.

“Seluruh pekerja dan warga yang berada di sekitar fasilitas perusahaan minyak Aramco diminta untuk mengosongkan lokasi dan menjauh dari kawasan tersebut, karena fasilitas-fasilitas itu merupakan sasaran yang sah bagi pasukan kami,” demikian peringatan yang disampaikan Angkatan Bersenjata Yaman.

Peringatan Diperluas ke Seluruh Fasilitas Minyak Arab Saudi

Angkatan Bersenjata Yaman juga kembali mengingatkan seluruh tenaga kerja yang berada di berbagai fasilitas minyak Arab Saudi, termasuk tenaga ahli, insinyur, dan pekerja lapangan, agar menghindari lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi sasaran serangan.

Peringatan tersebut mencakup fasilitas yang sebelumnya telah menjadi target maupun lokasi lainnya yang disebut masuk dalam daftar sasaran militer Yaman.

Menurut pernyataan Angkatan Bersenjata Yaman, langkah ini dimaksudkan agar para pekerja tidak membahayakan keselamatan diri mereka dengan tetap berada di kawasan yang berisiko terkena serangan.

Peringatan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan militer antara Yaman dan Arab Saudi, khususnya mengenai ancaman serangan terhadap ibu kota, bandar udara, dan fasilitas energi.