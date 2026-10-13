Pejabat PBB di Dewan Keamanan: agresi Israel terhadap Suriah harus dihentikan

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al-Manar, wakil utusan khusus PBB untuk Suriah dalam pidatonya pada pertemuan Dewan Keamanan menegaskan bahwa agresi rezim Israel terhadap negara ini, khususnya di bagian selatan, harus dihentikan.

Ia merujuk pada permintaan Sekretaris Jenderal PBB untuk menghormati perjanjian penghentian permusuhan tahun 1974 dan melindungi kedaulatan Suriah dan keutuhan wilayahnya.

Pejabat PBB ini, merujuk pada situasi di Suriah, khususnya provinsi Sweida, menuntut pelaksanaan dialog internal untuk melewati tantangan yang akan datang.

Ibrahim al-Alabi, perwakilan Suriah di PBB, juga mengatakan bahwa tidak boleh dibiarkan konsekuensi perang dan agresi Israel menghancurkan pencapaian negara ini.