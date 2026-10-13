Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip RIA Novosti, «Alexus Grynkewich» komandan tinggi pasukan NATO di Eropa mengatakan: tentara negara-negara Eropa menghadapi masalah kekurangan sumber daya manusia.

Grynkewich menambahkan: Kesulitan masalah ini adalah bahwa tidak mungkin menciptakan tentara besar dalam sekejap mata, dan menyelesaikan masalah ini memerlukan perubahan dalam undang-undang terkait wajib militer; perubahan yang di beberapa negara Eropa sudah sedang berlangsung.

Pernyataan ini muncul dalam situasi di mana negara-negara Eropa anggota NATO menghadapi tekanan yang meningkat untuk memperkuat kemampuan pertahanan mereka dan meningkatkan bagian mereka dalam penyediaan personel dan peralatan militer aliansi ini. Pejabat NATO telah berulang kali menekankan perlunya meningkatkan kapasitas militer Eropa dan mengurangi ketergantungan benua ini pada kemampuan Amerika.