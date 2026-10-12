Amerika Serikat Rugi 3,3 Miliar Dolar, 81 Pesawat dan Drone Rusak dalam Perang Melawan Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sebuah laporan dari lembaga yang berafiliasi dengan Kongres Amerika Serikat menunjukkan bahwa selama perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, yang telah berlangsung sekitar tujuh bulan, sedikitnya 81 unit pesawat, helikopter, dan drone Amerika Serikat telah hancur atau mengalami kerusakan.

Nilai kerugian tersebut diperkirakan mencapai sekitar 3,3 miliar dolar AS.

Laporan yang diperbarui pada Oktober 2026 itu diterbitkan oleh Congressional Research Service (CRS), sebuah lembaga penelitian dan analisis kebijakan publik yang berada di bawah naungan Kongres Amerika Serikat.

Berdasarkan laporan tersebut, jumlah pesawat, helikopter, dan drone Amerika Serikat yang mengalami kerusakan atau hilang kemungkinan masih akan bertambah seiring diterbitkannya informasi dan pembaruan data terbaru.

Rincian Kerugian Militer Amerika Serikat

Laporan tersebut menghimpun data kerugian militer yang tercatat sejak dimulainya perang Amerika Serikat terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Berdasarkan data yang disajikan, sebagian besar kerugian berasal dari pesawat nirawak MQ-9 Reaper, dengan sedikitnya 45 unit dilaporkan hilang.

Selain itu, sebanyak 12 pesawat tempur F-15E Strike Eagle juga tercatat dalam daftar pesawat yang mengalami kerusakan atau kehilangan. Menurut laporan tersebut, tiga dari pesawat tempur F-15E itu hancur pada Maret 2026 akibat insiden tembakan dari pihak sendiri (friendly fire) di wilayah udara Kuwait.

Jenis pesawat lain yang tercatat mengalami kerusakan atau kehilangan meliputi:

Satu unit pesawat tempur F-35A Lightning II.

Dua unit pesawat serang A-10 Thunderbolt II.

Tujuh unit pesawat pengisi bahan bakar udara KC-135.

Satu unit pesawat peringatan dini dan pengendalian udara E-3 Sentry.

Sumber Data dalam Laporan

Data tersebut mencakup berbagai peristiwa operasional yang tercatat sejak dimulainya perang terhadap Iran. Informasi dalam laporan dihimpun berdasarkan catatan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, data Komando Pusat Militer Amerika Serikat (CENTCOM), hasil penyelidikan inspektur jenderal militer, serta berbagai laporan media.

Laporan tersebut juga memperingatkan adanya potensi tekanan terhadap industri pertahanan Amerika Serikat, khususnya terkait kemampuan Departemen Pertahanan untuk mengganti pesawat-pesawat yang hilang dalam waktu singkat.

Besarnya Biaya Perang bagi Amerika Serikat

Berdasarkan perkiraan Kantor Anggaran Kongres Amerika Serikat (Congressional Budget Office atau CBO) sebagaimana dikutip dalam pemberitaan tersebut, perang melawan Iran membebani anggaran Amerika Serikat sekitar 2 hingga 3 miliar dolar AS setiap bulan.

Jumlah tersebut berpotensi meningkat apabila konflik semakin memanas dan intensitas serangan antara pihak Amerika Serikat dan Iran bertambah. Menurut laporan tersebut, total biaya perang Amerika Serikat terhadap Iran hingga 3 September 2026 telah mencapai sekitar 44 miliar dolar AS.

Sekitar 60 persen dari jumlah tersebut disebut digunakan untuk pengadaan dan penggunaan bom, rudal, serta berbagai jenis amunisi.