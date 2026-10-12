Hizbullah Irak Dukung Operasi Militer Yaman terhadap Arab Saudi: “Terus Serang Tanduk Setan, Kemenangan Sudah Dekat”

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kelompok Kataib Hizbullah Irak mengeluarkan pernyataan yang menyambut dan memberikan ucapan selamat atas operasi militer pasukan Yaman terhadap Arab Saudi.

Kelompok tersebut menilai operasi itu sebagai bagian dari perjuangan untuk mempertahankan martabat dan memperjuangkan hak-hak rakyat Yaman. Dalam pernyataannya, Kataib Hizbullah Irak juga mengecam blokade yang diberlakukan Arab Saudi terhadap Yaman.

Kelompok tersebut secara khusus menyerukan kepada Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, agar menerima kekalahan dan mengakhiri blokade.

“Kami meminta Mohammed bin Salman dan para pendukungnya untuk menerima kekalahan serta mencabut blokade tidak adil terhadap rakyat Yaman. Kami menegaskan bahwa rakyat Irak dan gerakan perlawanan Islam di negara ini berdiri bersama rakyat Yaman dan mendukung perjuangan mereka yang adil,” demikian isi pernyataan tersebut.

Kataib Hizbullah Irak juga menanggapi sejumlah pernyataan dari pihak-pihak di Irak yang mendukung Arab Saudi.

Menurut kelompok tersebut, dukungan semacam itu merupakan suara yang tidak sejalan dengan sikap rakyat Irak dan hanya mencerminkan pandangan pribadi pihak yang menyampaikannya.

“Bangsa kami yang memiliki jati diri luhur, dengan seluruh kelompok dan unsur masyarakatnya, akan tetap menjadi pendukung dan pembela setiap perjuangan yang benar dari umat Islam,” tegas pernyataan tersebut.

Pada bagian akhir, Kataib Hizbullah Irak kembali menyampaikan dukungannya kepada pasukan Yaman dan menyerukan kelanjutan operasi militer.

“Kami, Brigade Hizbullah, menyerukan kepada saudara-saudara pejuang kami di Yaman agar terus melancarkan serangan-serangan keras terhadap ‘tanduk setan’ dan musuh-musuh kemanusiaan hingga kemenangan tercapai,” demikian penutup pernyataan tersebut.