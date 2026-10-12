Larangan Siswi dan Guru Berhijab di Sekolah Azerbaijan: Kritik terhadap Standar Ganda Pemerintahan Aliyev Semakin Meningkat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Peraturan baru mengenai pakaian siswa di Republik Azerbaijan kembali membuka perdebatan sensitif mengenai campur tangan negara terhadap keyakinan dan identitas keagamaan warganya.

Berdasarkan perubahan peraturan yang disahkan pada September 2026, penggunaan segala jenis pakaian yang menurut penilaian pihak sekolah bertentangan dengan keseragaman seragam sekolah atau prinsip sekularisme dalam pendidikan umum dinyatakan terlarang.

Meskipun keputusan tersebut tidak secara tegas menggunakan istilah “hijab”, berbagai laporan dari lapangan menunjukkan bahwa penerapannya justru menyasar siswi dan guru berhijab. Akibatnya, mereka menghadapi hambatan serius untuk memasuki lingkungan pendidikan.

Hijab atau Hak Memperoleh Pendidikan: Pilihan Sulit yang Dipaksakan kepada Siswi

Persoalan ini menjadi semakin sensitif apabila dilihat dari kondisi sosial Republik Azerbaijan, sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan sejarah panjang keberadaan komunitas Syiah Dua Belas Imam (Itsna Asyariyah).

Dalam lingkungan sosial seperti ini, hijab bukan sekadar persoalan penampilan luar, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keyakinan agama, pendidikan keluarga, dan identitas budaya masyarakat.

Dari sudut pandang tersebut, menempatkan para siswi pada dua pilihan yang sama-sama sulit, yaitu “melepaskan pakaian sesuai ketentuan agama” atau “kehilangan hak memperoleh pendidikan”, dipandang sebagai pelanggaran nyata terhadap hak dasar pendidikan dan prinsip kebebasan hati nurani.

Sekularisme atau Penghapusan Identitas Islam dari Ruang Publik?

Pokok utama perdebatan ini bukanlah prinsip sekularisme itu sendiri, melainkan penafsiran terhadap sekularisme yang dinilai selektif dan dipaksakan.

Dalam pengertian hukum yang umum, sekularisme berkaitan dengan sikap netral pemerintah terhadap berbagai agama serta tidak memaksakan suatu keyakinan kepada masyarakat.

Namun, para pengkritik pemerintahan Ilham Aliyev memperingatkan bahwa prinsip tersebut di Baku telah berubah menjadi alat untuk menghapus identitas Islam dari ruang publik.

Apabila tujuan pembuat kebijakan benar-benar untuk menjaga ketertiban dan keseragaman penampilan di sekolah, pemerintah harus menjelaskan mengapa ketertiban pendidikan harus diwujudkan dengan mengorbankan kebebasan menjalankan kewajiban agama bagi sebagian besar masyarakat.

Dugaan Standar Ganda dalam Perlakuan terhadap Agama

Aspek diskriminatif dari kebijakan tersebut semakin menjadi perhatian ketika dibandingkan dengan perlakuan terhadap kelompok agama minoritas lainnya.

Sejumlah laporan dan pernyataan aktivis masyarakat sipil menyebutkan bahwa siswa dari komunitas Yahudi di Azerbaijan diperbolehkan menggunakan simbol keagamaan seperti kippah, yaitu penutup kepala yang dikenakan dalam tradisi Yahudi, di lingkungan pendidikan.

Sementara itu, para siswi Muslim justru menghadapi penolakan karena mengenakan penutup kepala sesuai keyakinan agama mereka.

Meskipun pemerintah Azerbaijan menekankan bahwa peraturan diberlakukan secara seragam, tidak adanya penjelasan yang transparan mengenai kedudukan sekolah-sekolah yang memperbolehkan penggunaan simbol Yahudi semakin memperkuat dugaan adanya standar ganda.

Pertanyaan yang muncul adalah: Apakah hukum sekuler di Baku menerapkan batasan yang sama terhadap semua agama, atau justru beban sekularisme tersebut hanya ditanggung oleh masyarakat Muslim yang merupakan kelompok mayoritas?

Pembatasan Syiar Husaini: Dari Sekolah hingga Jalanan Baku

Pertentangan mengenai simbol-simbol keagamaan ini tidak berhenti di lingkungan sekolah Azerbaijan. Perubahan Undang-Undang Kebebasan Berkeyakinan pada 2015 disebut telah memperluas pembatasan terhadap ekspresi keagamaan, termasuk membatasi penampilan simbol dan bendera keagamaan di ruang publik agar hanya berada di lingkungan tempat ibadah.

Menurut artikel tersebut, ketentuan hukum ini secara langsung menghalangi pengibaran bendera-bendera duka Imam Husain a.s. selama peringatan bulan Muharam di Azerbaijan.

Bagi masyarakat beriman, khususnya para pencinta Imam Husain, keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan yang menyakitkan dan belum memperoleh jawaban:

Mengapa ungkapan kecintaan kepada Ahlulbait Nabi Muhammad saw. justru diperlakukan sebagai tindakan yang dapat dikenai sanksi hukum di sebuah negara dengan penduduk mayoritas Syiah?

Simbol Agama Dibatasi, Sementara Simbol Zionisme Hadir di Ruang Publik

Kontradiksi tersebut dinilai semakin terlihat oleh masyarakat ketika simbol-simbol, bahkan bendera Israel, dapat ditampilkan secara terbuka dalam berbagai kegiatan publik dan politik di Baku tanpa hambatan.

Meskipun dari sudut pandang hukum bendera suatu negara asing dan bendera yang digunakan dalam ritual keagamaan merupakan dua hal yang berbeda, masyarakat melihat keadaan tersebut sebagai sebuah perbandingan yang memiliki makna penting.

Bagaimana mungkin simbol-simbol identitas keagamaan yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat mayoritas ditertibkan melalui tindakan kepolisian, sementara simbol-simbol yang dikaitkan dengan Zionisme dapat ditampilkan secara bebas di ruang publik Azerbaijan tanpa menimbulkan tindakan serupa?

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klaim pemerintah mengenai netralitas agama dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Peraturan yang Tidak Jelas dan Risiko Perlakuan Sewenang-wenang terhadap Siswa

Dari sudut pandang standar hak-hak kewarganegaraan, ukuran utama dalam menilai setiap keputusan pemerintah adalah sejauh mana keputusan tersebut sesuai dengan prinsip kesetaraan, transparansi, dan larangan diskriminasi.

Penyerahan kewenangan untuk menafsirkan aturan seragam sekolah kepada kepala sekolah atau pengelola pendidikan setempat dinilai membuka peluang terjadinya perlakuan yang didasarkan pada penilaian pribadi, pendekatan keamanan, bahkan tindakan yang melampaui ketentuan hukum terhadap para siswa.

Padahal, tidak seorang anak pun seharusnya menjadi korban penafsiran hukum yang tidak jelas maupun keputusan lembaga pendidikan yang tidak transparan.

Mengakhiri Diskriminasi Agama: Tuntutan Masyarakat Beragama Azerbaijan

Pada akhirnya, persoalan hijab di Republik Azerbaijan telah berkembang melampaui sekadar perdebatan administratif mengenai seragam sekolah.

Persoalan tersebut kini menjadi salah satu titik penting dalam hubungan antara pemerintah dan identitas keagamaan masyarakat Azerbaijan.

Para pengkritik kebijakan pemerintahan Aliyev memandang rangkaian pembatasan tersebut sebagai tanda munculnya kembali bentuk “apartheid agama”, yakni perlakuan diskriminatif yang dinilai secara khusus menekan komunitas beragama.

Tuntutan masyarakat beragama Azerbaijan saat ini dinyatakan dengan jelas, yaitu mengakhiri penerapan standar ganda, menghapus hambatan pendidikan bagi siswi berhijab, serta menghentikan kebijakan-kebijakan yang menyebabkan keyakinan dan syiar keagamaan masyarakat mayoritas semakin terpinggirkan.